2020-06-16T11:34:51+03:00
В мире

Эксперт: взрыв межкорейского узла связи — это не акт войны, а сигнал, что КНДР не хочет играть по чужим правилам

Профессор Университета Кунмин Андрей Ланьков рассказал «КП», чем может быть вызван такой жест Пхеньяна
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Южная Корея — богатая, экономически развитая страна, она может себе позволить выделить гуманитарную помощь на строительство нового узла связиЮжная Корея — богатая, экономически развитая страна, она может себе позволить выделить гуманитарную помощь на строительство нового узла связиФото: REUTERS
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С утра 16 июня информагентства облетел эффектный (с кинематографической точки зрения) кадр: столп дыма на границе между Южной Кореей и Северной. Это последняя взорвала терминал связи, с помощью которого Сеул и Пхеньян могли обсуждать насущные вопросы по прямой телефонной лини… до недавнего времени.

Что же произошло — начало войны или очередные «кудесы» эксцентричного руководства КНДР? Об этом «КП» рассказал востоковед, профессор Университета Кунмин Андрей Ланьков.

— Формальный повод для уничтожения узла связи — из Южной Кореи за 38-ю параллель запускаются аэростаты с антипхеньянскими листовками, которые разлетаются над территорией Севера.

При этом, во-первых, Пхеньян тоже нельзя назвать святым — например, тот устраивал у границы артиллерийские стрельбы в тех квадратах, где это запрещено. А во-вторых, «пропагандистские воздушные шары» никак не связаны с действующим правительством Южной Кореи. Их запускают правоконсервативные и религиозные группы, близкие к южнокорейской оппозиции (по взглядам их, со всеми оговорками, можно сравнить с американскими консерваторами-республиканцами).

Так что для объяснения казуса со взрывом узла связи на Севере — надо понимать внутриполитические расклады на Юге. Действительно, та самая «правая оппозиция» называет нынешнее правительство Южной Кореи во главе с президентом-«демократом» Мун Чжэ Ином — чуть ли не «северокорейскими шпионами».

И за последний год Сеул и впрямь прямо-таки бомбардирует Пхеньян всевозможными предложениями и сотрудничестве, отношения вроде бы теплеют. Но что это за предложения? «Провести совместные археологические раскопки», например.

Но Ким Чен Ыну и КНДР нужно совершенно другое: помощь в промышленном развитии, прорыв торговой блокады — в общем, чистая экономика. А Мун Чжэ Ин (в отличие от своих предшественников) на это не идёт. Понимая, что подобные шаги могут быть интерпретированы как попытка обхода международных санкций против Северной Кореи. Ведь Сеул весьма зависит от США (даже не столько политически, сколько экономически) и международной торговли.

В итоге Пхеньян от сотрудничества с Югом не получает то, чего ему нужно, и таким «кинематографическим» взрывом узла связи посылает сигнал: по чужим правилам нам играть не интересно. То есть это не «начало войны новой войны на 38-й параллели», как некоторые думают.

Что будет дальше? Ну, Южная Корея — богатая, экономически развитая страна, думаю, она может себе позволить выделить гуманитарную помощь на строительство нового узла связи когда-нибудь в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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