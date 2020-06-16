Как тебе такой Илон Маск: Надломил брак Херд и Деппа и снимает боевик с Крузом в открытом космосе

Герой последних дней Илон Маск, запустивший 31 мая в космос первый пилотируемый частный космический корабль Crew Dragon Space X, не может быть чужд Голливуда. Ведь он не просто бизнесмен, а часть шоу-бизнеса США. Он вдохновляется лучшими фильмами фабрики грез. Он — активный фигурант светской и кинематографической повестки, который запускает не только космические грузовики, но и волны сплетен. «КП» собрала главные подвиги Илона Маска в Голливуде на настоящий момент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782284" frameborder="0"></iframe> Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний.Взрыв Starship произошел за день до исторического запуска ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon.

Вмешался в отношения Эмбер Херд и Джонни Деппа

Кумир миллионов, эпатажный предприниматель с состоянием более 40 миллиардов долларов (2,7 трлн рублей), не сходящий с обложек журналов, словно звезда Голливуда — как на такого не обратить внимание? Особенно когда рядом возрастной муж, испытывающий определенные проблемы с карьерой. Видимо, так рассуждала актриса Эмбер Херд, еще будучи замужем за Джонни Деппом, когда пригласила в гости Илона Маска ночью. Пока муж был за границей. Актер озвучил эту версию развития событий во время бракоразводного процесса с Херд. В 2015 году, по словам Деппа, Эмбер принимала у себя дома Маска буквально через месяц после их торжественной свадьбы на частном острове Джонни. Каково? Есть и съемка камер — Маск в лифте, ведущем в пентхаус Капитана Воробья вместе с Херд, на которую накинуто полотенце. Сильно уставшая актриса нежно обнимает коммерсанта. Говорят, что основатель Tesla влюбился в Эмбер после выхода ее фильма «Мачете убивает» в 2013 году. С тех пор и шел к цели.

Сильно уставшая актриса нежно обнимает коммерсанта

Охранники жилого комплекса, где жила пара, на суде свидетельствовали о том же: Маск частенько посещал Херд, пока Депп отсутствовал. После развода Эмбер перестала скрывать роман с Илоном и часто появлялась с ним на публике.

Конструировал костюм Железного человека

Вообще, многие проекты Маска провалились. Мы знаем только о самых раскрученных и состоявшихся, ведь он талантливый маркетолог. А вот как раз один из неудачных — создать настоящий костюм Айронмэна, героя вселенной Marvel. Кстати, изобретателя Тони Старка (которого во франшизе «Мстители» сыграл Роберт Дауни-младший) частенько сравнивают с Маском. Мол, такой же амбициозный, изобретательный и шоуменистый. А миллиардер и не против.

Камео Илона Маска в Железном человеке .

Режиссер «Железного человека» Джон Фавро даже разок польстил Маску, сказав, что образ Тони списан с Илона. Так, в 2013 году глава Space X взялся за реализацию грандиозного плана — построить уникальный защитный и летающий костюм Железного человека в реальности. Инженер говорил, что некоторые детали уже готовы. И это тот самый арк-реактор. «Да, мы видели эту технологию в кино и теперь собираемся воплотить ее в жизни», - подчеркнул Маск.

Илон Маск рассказывает про костюм Железного человека .

Потом он даже якобы встречался с Министром Обороны США Эшем Картером, чтобы обсудить «кое-что относительно железного летающего костюма». Анонсировалась и громкая видео-презентация. И планы запустить выпуск костюмов в 2018 году. Но идея оказалась громким пшиком. Ничего окологолливудского инженеры Space X не изобрели.

Облачил астронавтов в скафандры от дизайнера Железного человека

Несмотря на провал проекта Железного человека, некоторые детали одежды супергероев Marvel все же отправились в космос. Точнее, скафандры. Которые для астронавтов Crew Dragon Space X спроектировал Хосе Фернандес — дизайнер, придумавший, в чем будут спасать мир Бэтмен и все тот же Железный человек.

Скафандры от дизайнера Железного человекаФото: EAST NEWS

Футуристические эскизы стали первоосновой — и только потом под них инженеры придумали содержимое части аварийно-спасательного костюма. Спайка Space X и Голливуда была такой крепкой и неосознанной, что Фернандес даже не был в курсе о разработке настоящих скафандров. Он думал, что требуются чертежи для нового фильма про супергероев.

Снимает «первый» боевик про космос с Томом Крузом

Том Круз к подвигу готов

Стремление доминировать во всем Маск распространил и на Голливуд. После окончания эпидемии он намерен запустить беспрецедентный боевик с Томом Крузом в главной роли, действие которого будет происходить в открытом космосе. Илон называет его «первым» подобным проектом. Хотя это не совсем так: «Космическую Одиссею» и прочие «Звездные войны», как и десятки картин того же формата, никто еще не отменял. Фильм может стать уникальным, только если Маск полностью снимет его в космосе. Что, мягко говоря, проблематично с точки зрения технологии. Безо всяких там зеленых тряпок, на которые потом накладывают спецэффекты.

Но, по крайней мере, Том Круз к подвигу готов — он уже и с парашютом 106 раз ради одной сцены прыгал, и на корпусе самолета на скорости 300 километров в час висел, и забирался на 800-метровый небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, и задерживал дыхание под водой на шесть минут. Отправиться в космическое приключение для актера — за счастье. К работе над фильмом подключилось и NASA.