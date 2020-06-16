«Первый раз слышу!»: Петросян открестился от «помощника Николая», ограбившего участников похорон Анатолия Трушкина

Рассказать — никто не поверит. Только вчитайтесь в это: «На похоронах сатирика Анатолия Трушкина помощник Евгения Петросяна обокрал главу ритуального агентства на 500 тысяч рублей». Абсурд? Жизнь!

Так все и было. 12 июня близкие попрощались с погибшим от коронавируса советским и российским сатириком и драматургом Анатолием Трушкиным. Траурная церемония проходила в храме Всемилостивого Спаса в Митине. Все было более, чем обыденно: разбитые горем лица родни, цветы от друзей и венок от Владимира Винокура, который не смог приехать. Однако даже посреди обыденного прощания нашлось место нетривиальной криминальной выходке. Надо отдать должное преступникам — действовали максимально цинично!

Некий мужчина, представившийся Николаем, приехал к самому началу церемонии, познакомился со всеми, втерся в доверие, а потом...вынул кошелек у начальника похоронного агентства, технически организовавшего прощание, и был таков. Почему ему поверили? Он представился помощником Евгения Петросяна. Мол, юморист прислал на подмогу. Знак качества!

- Не понимаю, о чем вы говорите, - ответил на звонок «КП» Евгений Ваганович. - Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека.

А это запросто! Фотограф «КП» Михаил Фролов самоотверженно отработал церемонию прощания от начала и до конца и сделал множество снимков, которые могут помочь следствию. Впрочем, фоторобот циничного грабителя составили в тот же день. Слово пианисту Луке Затравкину — сыну Никаса Сафронова, который занимался поиском похоронного бюро, сбором друзей и прочей логистикой.

Лука Затравкин на церемонии прощания с писателем Анатолием Трушкиным.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Анатолий Алексеевич был лучшим другом нашей семьи, - объяснил «КП» Лука. - В 9 утра к храму, где проходило прощание, приехал директор ритуального агентства Самвел. Он отнесся к событию очень ответственно, потому что хоронили известного человека и была угроза большого скопления людей, что опасно в коронавирусные времена. Он приехал сам, чтобы лично проконтролировать, на джипе «Тойота». Тут к нему подошел некий мужчина, назвался Николаем. Меня, говорит, прислал Евгений Ваганович Петросян. «А зачем?». «Помогать, поделать что-нибудь, быть полезным». Они пошли в церковную лавку, покупали свечи, потом этот «Николай» помогал устанавливать гроб во время отпевания. В общем, активно создавал видимость помощника. Никто ничего и не заподозрил. Но оказался циничным негодяем, подлецом.

Когда приехала семья Анатолия Алексеевича — жена, дочка, внуки — Самвел отвлекся, а «Николай» пропал из поля видимости. При этом всеми деньгами распоряжался Самвел: конечно, мы сдавали на церемонию наличные (более 500 тысяч рублей). И когда Самвел отправился в аптеку купить воды и нашатыря, которые могут понадобиться близким во время отпевания, не обнаружил у себя кошелька. Значит, говорит, оставил в рюкзаке в машине. Пошел к джипу — кошелька нет. Оказалось, что задолго до этого он при «Николае» оставил кошелек в машине, тот видел, а потом вместе с друзьями вскрыл джип. Подельники ждали в другой машине, отсканировали электронный ключ, а потом открыли замок (выходит, работала ОПГ!), «Николай» залез в автомобиль, что-то взял оттуда, положил в карман под пиджак и быстро скрылся в направлении дороги. Все это зафиксировано на съемке с церковных камер.

Анатолия Трушкина похоронили 12 июня.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вор цинично воспользовался ситуацией, когда внимание гостей церемонии по понятным причинам было ослаблено. Никто не думал, что такое возможно в храме и во время отпевания. Гости, да и сам глава похоронного сервиса, были разобраны, концентрировались на эмоциях друг друга и, естественно, переживали из-за кончины близкого. Именно это и позволило преступнику провернуть операцию «Петросян». Никому и в голову не пришло позвонить Евгению Вагановичу и уточнить, присылал ли он гонца.

Ситуацию усугубил и коронавирус — медицинская маска, в которой был лжепомощник, постоянно скрывала его лицо. Однако Самвел отходил покурить вместе с «Николаем»: это был единственный момент, когда грабитель снял маску. Глава ритуального агентства запомнил лицо злодея и в тот же день составил в полиции его фоторобот. Следователи и уголовный розыск занимаются поисками мошенника.