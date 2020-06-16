"Он не алкоголик, выпивал только по праздникам": Михаил Ефремов не может простить себе пьяное ДТП

Спустя неделю после страшной аварии на Садовом кольце, где внедорожник Михаила Ефремова влетел в фургон службы доставки, родственники погибшего заявили, что будут добиваться для актера высшей меры наказания. Семье Захаровых уже звонил друг Ефремова Сергей Гармаш, предлагал личную встречу. А сегодня, как выяснилось, с потерпевшей стороной, а именно, братом погибшего, связался и адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.

- Я предложил ему встретиться, обсудить возмещение морального ущерба, затрат на похороны, - рассказал kp.ru Эльман Пашаев. - Он ответил, что этот вопрос надо решать с их адвокатом Александром Добровинским. В ближайшее время я с ним созвонюсь, и тогда уже будет понятно.

- О какой сумме идет речь? Вы обговорили ее с вашим подзащитным?

- Ну какая сумма, если еще ничего не ясно? Пока никто не согласился принять нашу помощь, об этом рано говорить. Я где-то читал о сумме в 100 миллионов рублей. Но Ефремов не олигарх, он актер.

- Когда вы последний раз виделись?

- Буквально только что. Он живет недалеко от моего офиса, я могу свободно приходить к нему, это разрешено. Но я под подпиской о неразглашении. Могу только сказать, что он выполняет все предписания домашнего ареста. Пользуется самым простым телефоном за 500 рублей, интернета у него нет. Ефремов сильно переживает, перестал есть. За неделю человек похудел на 6 килограммов.

Адвокат Эльман Пашаев защищает интересы Ефремова. Фото: elmangroup.com

- Кто с ним сейчас рядом?

- С дачи приехала жена, дети. Семья с ним.

- А почему после аварии он поехал к актрисе Дарье Белоусовой?

- Я не могу отвечать на такие вопросы, поймите.

- Как сейчас у Ефремова с алкоголем? Может, сказал, что теперь точно не будет пить? Или наоборот, после такого стресса...

- Ефремов не алкоголик. Ну кто не пьет? Вот и он выпивал по праздникам. Тогда был большой православный праздник - день Святой Троицы. Потом ему позвонил друг, тоже известный человек, не могу называть фамилию... Сказал, что умер товарищ, и Михаил поехал скорей помогать. К сожалению, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что очень сильно себя корит.

- А что с наркотиками? Есть версия, что его могли угостить в творческой тусовке, известные люди...

- Ну кто это сказал? Есть люди, которые просто пиарятся на трагедии. Это надо понимать. А на самом деле пока никто не знает, как все обстояло. Вы знаете, ведь Ефремов сделал все, чтобы спасти Сергея Захарова. Пьяный-не пьяный, он тут же позвонил, договорился о помощи лучших врачей, много раз извинялся, только этого не показывали по телевизору, каждый раз вырезали из эфира. Поэтому мы и записали видеоролик с публичным обращением к семье погибшего.

- Вы сразу согласились взяться за это дело? Почему? Ведь столько адвокатов отказались представлять интересы артиста.

- Это грязный пиар. Я вам так скажу - семья Ефремова от адвокатов отбивается больше, чем от журналистов! Да, именно так: наперебой звонят, предлагают.

- Говорят, вы защищали интересы Кати Лель и Алексея Панина - это так?

- Когда Катя Лель разбиралась с продюсером Волковым, мы с ней даже знакомы не были. Это выдумки. А вот Алексея Панина я представлял в суде, и нам удалось добиться, чтобы дочь проживала с ним. Потому что ее родная мать злоупотребляла алкоголем, распускала руки при ребенке. Девочка была очень сильно привязана к отцу и бабушке по отцовской линии, матери Панина - она занималась всеми кружками внучки. Это дело мы выиграли, да. Но в случае с Ефремовым еще слишком рано о чем-то говорить, покажет время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

За один съемочный день актер мог получить 140 тысяч рублей, а за участие в постановках - еще больше (подробности)