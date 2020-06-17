Сериалом о Скрипале BBC постаралась заглушить возмущенные вопросы о «русском преступлении»

Страсти вовсю нагнетались.

Этому телесериалу предшествовала в Британии мощнейшая многонедельная артподготовка. Повсюду – в печати, даже в метро – реклама картины, полные восторга анонсы. «Это человеческая драма, а не шпионский триллер», - восхищается одна из газет. «Талантливая произведение», - вторит ей другая.

В покушении 4 марта 2018 года на жизнь экс-сотрудника ГРУ 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии британские власти сразу обвинили Москву. И пошло - поехало. Вал обвинений, невиданная по масштабам высылка наших дипломатов из многих стран, другие всевозможные санкции... Потом шумиха вроде бы поутихла – ведь никаких доказательств «руки ГРУ» Лондон так и не представил. И о Скрипалях ничего не известно: где они, как себя чувствуют, что могут рассказать?

Сергей Скрипаль с семьей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но в последнее время опять началось нагнетание страстей. Появились сообщения, будто здешняя разведка МИ6 переправили Скрипалей в Новую Зеландию. Дальше уж некуда, зато безопаснее… Отец и дочь, мол, начали там под другими именами новую жизнь.

Однако новозеландские власти не подтвердили эту информацию.

Тем не менее журнал «The Sunday Times Magazine» настаивает на такой версии. Только что он выдал огромную статью на пять полос (!) с душещипательными подробностями о страданиях жертв отравления, включая разных британцев. Вот, мол, что наделали русские! Именно такова была и задача телесериала. Не случайно актеры, готовясь к сьемкам, долго жили в семьях тех, кого они играли.

Старались вышибить слезу.

Фильм показывали с воскресенья по вторник в самый прайм-тайм – в девять часов вечера. Сериал начинается со сцены в центре Солсбери. Скрипали скрючились на скамейке, и к ним со всех сторон бегут люди. Отца и дочь увозят в больницу, и больше они не появляются на экране.

Действующие лица – англичане, живущие в Солсбери. Ведь продюсер Лоуренс Боуэн заранее обещал сделать «не шпионский триллер, а «историю о том, как обычные люди столкнулись с кризисными событиями, застав беду на пороге своего дома».

Один из героев теледрамы – детектив, сержант полиции Ник Бейли, которого играет актер Рейф Сполл. Он, осматривая дом Скрипалей, сильно пострадал и на глазах слабеет. Его увозят в больницу, жена рыдает, дочки тоже. Правда, все кончается благополучно.

В центре событий также Трейси Дашкевич, которая представляет городской совет Солсбери по вопросам здравоохранения. Эту роль исполняет довольно известная актриса Анна-Мари Дафф. Трейси подтверждает, что причина случившегося – отравление нервно-паралитическим газом «новичок». Откуда он взялся? Завезли, естественно, из России. Называют имена офицеров ГРУ, которые, мол, сделали это - Александр Петров и Руслан Боширов, однако их не показывают.

Фото: кадр из сериала.

Трейси старается закрыть в городе все, что может быть источником заражения для жителей. «Ей прямо бы командовать сейчас борьбой с коронавирусом», - замечает одно из лондонских изданий.

Сосед Скрипаля Росс Кассиди рассказывает, что экс-полковник ГРУ жил в постоянном страхе и был очень подозрительным. Часто уезжал куда-то на несколько недель, вероятно кому-то насолил. «Я уверен, что мы больше никогда не увидимся», - прогнозирует мистер Кассиди.

Кому нужен такой сериал?.

- Би-би-си и британские власти сделали центральными фигурами довольно второстепенных персонажей, - сказал мне английский профессор политических наук, автор книги об отравлении в Солсбери Джон Хелмер. – Самих Скрипалей не видно, об их судьбе не известно. И доказательств того, что их отравили россияне, никаких.

- Зачем Би-би-си выпустила эту картину? И именно сейчас? - интересуюсь я.

- Из-за «дела Скрипалей» отношения Великобритании и России опустились до небывало низкого уровня на радость ряду наших политиков, - отвечает Джон. – Кроме того, продвинулись по службе некоторые сотрудники спецслужб и полиции, пиарщики. Страсти вокруг «новичка» оказались выгодными также для бизнеса: лабораторий и научных работников в этой области, да и для многих других... Однако в нашей стране давно накапливалась масса недоуменных и даже возмущенных вопросов о «русском преступлении», вот Би-би-си и постаралась минимизировать негативную реакцию.

- На ваш взгляд, это получилось?

- Нет, сериал скучный, никакой новой информации, - говорит профессор. - Скрипаль - политический узник, и это главное. И это доказывает, что отнюдь не русские напали на него.

Трейлер сериала Отравление в Солсбери .

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