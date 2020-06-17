Диетолог рассказала, какие блюда лучше есть в жару

ОКРОШКА: ОХЛАЖДАЕТ, УТОЛЯЕТ ЖАЖДУ И ЛЕГКО УСВАИВАЕТСЯ

На первое место в списке рекомендуемых в жару блюд известный диетолог Елена Соломатина ставит окрошку. Она может быть приготовлена на кисломолочных продуктах - кефире, айране или на квасе. Квас должен быть естественного, натурального брожения, советует эксперт. В окрошку также кладут много овощей, отварную курицу. Колбаса или сосиски, по словам Елены Соломатиной, не желательны.

Можно заправить окрошку нежирной сметаной. В результате вы получите превосходное блюдо, не только вкусное, но и полезное и сытное. Овощи дадут нам клетчатку, витамины и микроэлементы, картофель - углеводы, куриное мясо и сметана – белки, поясняет диетолог. К тому же окрошка прекрасно охлаждает и утоляет жажду. А натуральный квас, кефир или айран создают ощущение кислинки, что стимулирует слюноотделение. Как говорит Елена Соломатина, замечено, что в жару всегда хочется кисленького. Важно и то, что окрошка очень легко усваивается.

ГАСПАЧО: ПРОТИВ РАКА И АТЕРОСКЛЕРОЗА

На второе место в рейтинге летних блюд Елена Соломатина ставит холодный суп гаспачо. Главная составляющая этого испанского супа – выдержанные одну минуту в кипящей воде помидоры. Они содержат полезные вещества-каротиноиды, в том числе ликопин и бета-каротин. Исследования показали, что эти ценные вещества помогают предотвращать повреждения ДНК, в том числе, возникающие из-за чрезмерного воздействия солнечного излучения. Получается, что летом, когда ультрафиолет выделяется особенно интенсивно, с помощью гаспачо можно в некоторой степени даже снизить риск развития меланомы (наиболее агрессивной разновидности рака кожи). Но это, конечно, не отменяет необходимость других средств защиты от солнца.

Активность ликопина в термически обработанных помидорах выше, чем в свежих, отмечает Елена Соломатина. С этой точки зрения суп гаспачо даже полезнее, чем просто свежие овощи. По той же причине в жаркое летнее время хороши всевозможные томатные пасты и соусы. В них желательно добавлять и жир, чтобы каротиноиды лучше усваивались, советует диетолог. Кстати, эти вещества также благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему.

ХОЛОДНЫЙ СУП ИЗ СУХОФРУКТОВ: ДЛЯ ТОНУСА И БОДРОСТИ

На следующей позиции летнего рейтинга - холодный суп из сухофруктов с добавлением риса.

- Рис и сухофрукты содержат углеводы, поэтому суп дает нам энергию, которая так необходима в жару, - поясняет Елена Соломатина. - Помимо этого сухофрукты богаты калием и магнием. А когда мы потеем, теряем электролиты, в частности, как раз калий и магний. Из-за их недостатка начинают страдать сердце и нервная система.

Именно по этой причине в жару люди могут чувствовать упадок сил. Перекус летним супом из сухофруктов поможет победить жажду, насытиться, восполнить потерю электролитов и вернуть организму утраченные силы.

РЫБА, КУРИЦА ИЛИ ИНДЕЙКА: САМЫЙ «ЛЕГКИЙ» БЕЛОК

На второе Елена Соломатина рекомендует легкую еду, содержащую белок. Например, блюда из сыров. В качестве одного из таких вариантов диетолог предлагает попробовать очень популярное в Болгарии блюдо из запеченного сыра - кашкавал пане. Это нежирный полутвёрдый сыр, который запекается в специальной панировке, чтобы при нагревании он не растекался.

Также летом отлично усваиваются творожные запеканки, яйца и различные блюда на основе яиц. Для более основательного и сытного обеда подойдут блюда на основе рыбы, курицы, индейки и кролика. Из белковых продуктов животного происхождения именно эти виды усваиваются лучше всего, поясняет эксперт.

В ТЕМУ

Картошка не повредит

Летом в продаже много всевозможных овощей и зелени. Не воспользоваться этим просто грешно, считает Елена Соломатина. Листья салата, шпината и другой зелени содержат большое количество жидкости.

Также помимо целой россыпи необходимых нам витаминов зелень богата лютеином и зеаксантином. Эти вещества помогают поддерживать здоровье сосудов.

Отличный летний гарнир - отварной или запеченный картофель, говорит диетолог. Вареная картошка содержит много витамина С. А запеченная богата калием, что очень полезно для поддержки сердечной мышцы. Кроме того, картофель в отварном виде оказывает обволакивающее действие и защищает слизистую органов пищеварительной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач рассказала, какие «прохладительные» напитки категорически нельзя пить в жару

С помощью известного врача-диетолога Елены Соломатиной «Комсомолка» составила антирейтинг продуктов, не утоляющих, а повышающих жажду (подробности)