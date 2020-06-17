«Семье ничего не надо»: Александр Добровинский отказался от помощи Михаила Ефремова

В деле о ДТП Михаила Ефремова нарастает противостояние сторон. Моральная компенсация и возмещение затрат на похороны, которые актер предлагает семье погибшего, похоже, так и останутся невостребованными. Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев связался с братом Сергея Захарова, но тот все вопросы адресовал Александру Добровинскому, который взялся защищать интересы пострадавших.

- Сегодня мы созвонились, и Добровинский категорически отказался от любых денег, - рассказал kp.ru Пашаев. - Мол, семье ничего не надо. Но как не надо? Я же вчера созванивался с братом, он не отказывался. У людей горе, плюс большие расходы. Мы хотели бы им помочь хоть как-то в этой ситуации. Поэтому я обязательно лично встречусь с Добровинским и обсужу это дело с глазу на глаз. Меня, конечно, зовут на ток-шоу, но я никуда не пойду.

Сейчас Михаила Ефремова вновь привезли в следственный комитет - сегодня у актёра очередной допрос. Подробности дела держат в тайне: и обвиняемый, и адвокат находятся под подпиской о неразглашении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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