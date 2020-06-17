2020-06-17T15:32:48+03:00
Звезды

Валерия и Пригожин угодили в грандиозный скандал из-за дома на Рублевке за 55 млн долларов

Супруги в шоке от грязных слухов в свой адрес
Ольга ЛИБГАРДТ
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Иосиф и его супруга Валерия вынуждены отбиваться от нападок злопыхателейИосиф и его супруга Валерия вынуждены отбиваться от нападок злопыхателейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Певица Валерия и ее супруг Иосф Пригожин вновь угодили в грандиозный скандал. Поводом стали слухи о том, что звездные супруги якобы покупают роскошный особняк за 55 миллионов долларов на Рублевке.

Только недавно улеглись страсти вокруг перепалки между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, как имя продюсера снова в авангарде скандальных новостей. Якобы только недавно жаловавшийся на падение доходов звезд Пригожин, оказывается, купается в деньгах и присмотрел себе элитный особняк в Подмосковье. В качестве доказательства приводились фото, на которых Иосиф и Валерия якобы приехали смотреть свою будущую дачу. Площадь, на которой она расположена, - 108 соток. Стоимость одной только земли составляет 896 миллионов рублей.

В итоге Иосиф и его супруга Валерия вынуждены отбиваться от нападок злопыхателей. "Я просто в шоке от того, что пишут. Нонсенс, парадокс. Вы только вдумайтесь: чтобы покупать такой дом, надо, чтобы за плечами было еще 100 миллионов. Если бы у меня было 50 миллионов долларов, я бы купил что-нибудь за пять", - цитирует артиста 5-tv.ru.

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Хочу развеять слухи и тиражируемую ложь
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Пригожин подчеркнул, что у него "сроду таких денег не было". Такая покупка для него - "не по Сеньке шапка". Музыекант также рассказал, что в том самом конкретном доме, рядом с которым его и Валерию сняли папарацци несколько дней назад, они были всего-навсего в гостях.

"У товарища дом во французском стиле, мы, так сказать, решили подсмотреть архитектурные решения. Да, не отрицаю, я изучал дома на нескольких подмосковных направлениях, и пребываю просто в шоке от их стоимости - она космическая! В какой-то момент хотели снять дачу, но цены -кошмар!", - цитирует продюсера "СтарХит".

По его словам, хейтеры буквально настраивают общественность против него и Валерии. "Да, у меня есть Rolls-Royce, и что с того? Мне 50 лет, я что не заработал? Друзья не могли подарить? Не хочу оправдываться. Но что делают люди! Они готовы сжечь на костре, лишь бы внести раскол между обществом и творческими людьми", - заявил артист.

valeriyavaleriya
Кто-то сценарий "красивый" прописал. Сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом - вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это
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В свою очередь, жена продюсера назвала выпад в сторону ее мужа "прописанным сценарием". "Кто-то сценарий «красивый» прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом - вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну, ребят, это уж ни в какие ворота!.. Налицо явное преследование каких-то интересов", - написала Валерия в блоге.

Напомним, в конце мая разразился скандал. После заявления мужа Наташи Королевой о том, что "государство помогает пенсионерам и врачам, а не артистам", решил высказать продюсер Иосиф Пригожин. "Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить", - поведал продюсер. В ответ на слова супруга Валерии Сергей Шнуров предложил отправить семейной паре сосиски и, как водится, разместил в блоге едкое стихотворение. Взаимные оскорбления и перепалки продолжались несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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