2020-06-17T18:27:26+03:00
Общество

В Москве жара побила 130-летний рекорд: Девушки в купальниках прячутся от зноя

В столице выдалось самое жаркое 17 июня в истории наблюдений. Публикуем фоторепортаж с московских улиц и парков
Ксения АНУФРИЕВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 17 июня, температура в российской столице побила рекорд 1892 года. Воздух в Москве прогрелся до 31,4 градуса по Цельсию, превысив предыдущий максимум для этой даты более чем вековой давности на 0,6 градуса.

К счастью, большинство ограничений на передвижение в городе уже сняли, и удивленные такой жаркой, по-настоящему летней погодой москвичи наслаждаются долгожданным солнцем на улице. На фотографиях видно, что изнуренные зноем жители столицы массово отдыхают около водоемов и фонтанов, раздевшись до купальников.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Разумеется, не всем такая жаркая погода пришлась по душе. Вчера в Москве специалисты МЧС выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары: воздуха прогрелся до 31 градуса, негативно сказываясь на самочувствии многих людей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- При температуре выше 30-градусной отметки нужно объявлять шторм-предупреждение. Медики отмечают, что при такой температуре погода сказывается на состоянии ряда категорий людей, особенно пожилых. Такой температурный фон характерен для июля, и то не московского. И, конечно же, это представляет опасность, - рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам специалиста, жара продержится в городе до субботы. 20 июня станет уже полегче, а на следующий день и вовсе похолодает. По-настоящему жаркая погода в Москве ждет местных жителей сегодня, завтра и в пятницу, температура в диапазоне 30 градусов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сегодня побит рекорд по жаре, установленный еще в 1892 году, при жизни Александра III. Температура в столице превысила этот рекорд на 0,6 градуса, достигнув отметки в 31,4 градуса. Такой показатель зафиксировали на станции Росгидромета (ВДНХ), - сообщил РИА Новости Роман Вильфанд, отметив, что это не предел, температура еще может расти.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как писал сайт kp.ru, аномальная жара накрыла не только столичный регион – с ней столкнулись и другие субъекты, особенно в Центральном федеральном округе. Специалисты МЧС и синоптики рассказали, что такая погода продлится до вторника, 23 июня.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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