2020-06-17T22:11:44+03:00
Звезды

"Почему женщина с опухшим лицом рекламирует косметику?": Тина Канделаки ответила на выпад Ксении Собчак

Девушки вновь обменялись колкостями
Ольга ЛИБГАРДТ
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Тина Канделаки ответила на выпад Ксении СобчакТина Канделаки ответила на выпад Ксении СобчакФото: СОЦСЕТИ
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Когда-то Тина Канделаки и Ксения Собчак были не разлей вода. Подруги даже вели вместе шоу "Две звезды" в 2009 году и собирались запустить совместный бизнес. Впрочем, эти планы так и остались в прошлом, а дружба красавиц переросла в настоящую вражду. Девушки то и дело вступают в публичные перепалки.

Ксения Собчак критикует Тину Канделаки за ее фигуру. Так, супруга Константина Богомолова в эфире "Вечернего Урганта" заявляла, что не считает Тину привлекательной. При этом она подчеркнула, что ее бывшая коллега только зря время тратит на занятия в спортзале. Мол, ей это совсем не помогает. Спустя месяц Ксения обвинила Тину в том, что та использует фотошоп для своих эффектных кадров. А на днях Собчак стала гостьей YouTube-шоу Comment Out, во время которого вновь оскорбила Канделаки. "Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?", - саркастично поинтересовалась телезвезда.

Канделаки молчать не стала и ответила на выпад заклятой подруги со свойственной ей иронией. "На глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: «А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?». Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете", - написала Канделаки в блоге.

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Совершенно не важно, весит ли человек 58, 70 или 75 килограммов. Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром
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Тина со свойственной ей мудростью отметила, что вес человека не важен, если он искренне пропагандирует здоровый образ жизни и помогает другим справиться с проблемами. "Выключить ханжей, вроде Ксении, из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более, когда такие вот «расово верные» люди вещают свой «обыкновенный фашизм» из каждой трубы", - резюмировала знаменитость.

Отметим, 44-летняя Тина Канделаки часто делится с поклонниками рецептами правильного питания, а также советами по фитнес-тренировкам. Свои достижения телеведущая подкрепляет снимками, на которых предстает с подтянутым прессом.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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