"Почему женщина с опухшим лицом рекламирует косметику?": Тина Канделаки ответила на выпад Ксении Собчак

Когда-то Тина Канделаки и Ксения Собчак были не разлей вода. Подруги даже вели вместе шоу "Две звезды" в 2009 году и собирались запустить совместный бизнес. Впрочем, эти планы так и остались в прошлом, а дружба красавиц переросла в настоящую вражду. Девушки то и дело вступают в публичные перепалки.

Ксения Собчак критикует Тину Канделаки за ее фигуру. Так, супруга Константина Богомолова в эфире "Вечернего Урганта" заявляла, что не считает Тину привлекательной. При этом она подчеркнула, что ее бывшая коллега только зря время тратит на занятия в спортзале. Мол, ей это совсем не помогает. Спустя месяц Ксения обвинила Тину в том, что та использует фотошоп для своих эффектных кадров. А на днях Собчак стала гостьей YouTube-шоу Comment Out, во время которого вновь оскорбила Канделаки. "Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?", - саркастично поинтересовалась телезвезда.

Канделаки молчать не стала и ответила на выпад заклятой подруги со свойственной ей иронией. "На глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: «А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?». Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете", - написала Канделаки в блоге.

tina_kandelaki Совершенно не важно, весит ли человек 58, 70 или 75 килограммов. Пропаганда здорового образа жизни своим личным примером вдохновляет куда убедительнее, чем менторский тон человека, мнящего себя нравственным ориентиром

Тина со свойственной ей мудростью отметила, что вес человека не важен, если он искренне пропагандирует здоровый образ жизни и помогает другим справиться с проблемами. "Выключить ханжей, вроде Ксении, из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более, когда такие вот «расово верные» люди вещают свой «обыкновенный фашизм» из каждой трубы", - резюмировала знаменитость.

Отметим, 44-летняя Тина Канделаки часто делится с поклонниками рецептами правильного питания, а также советами по фитнес-тренировкам. Свои достижения телеведущая подкрепляет снимками, на которых предстает с подтянутым прессом.