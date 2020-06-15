"Ефремов показался бы ангелом": Тимати раскрыл правду о Собчак

Неожиданный поворот получил скандал, который вызвали издевательские слова Ксении Собчак в адрес Стаса Костюшкина. Пока поклонники атаковали соцсети известных брендов с призывом разорвать сотрудничество с телеведущей, неожиданно всплыли нелицеприятные факты из личной жизни супруги Константина Богомолова. Их внезапно обнародовал рэпер Тимати.

У рэпера Тимати давний конфликт с Ксенией Собчак. Периодически звезды устраивают публичные разборки друг с другом в соцсетях. На этот раз терпение музыканта лопнуло по двум причинам.

В клипе на песню "Офигенный хавчик", где снялись Тимати, Дима Милохин и Джиган, рэпер высмеивает не только знаменитые злоключения мужа Оксаны Самойловой, но и весь отечественный шоу-бизнес. Не обошел он вниманием и Собчак: "Я заморочился не слабо и поджег руку, чтобы не дать Ксюше краба".

После этой фразы в композиции есть еще несколько слов, которые телеведущая приняла на свой счет: "И пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку, в интернете есть ролик, как я пилю доску".

Многие решили, что рэпер намекает на откровенное видео с Собчак "Потанцуй со мной" 2008 года. К слову, он его добавил в ролик. Музыкант не раз признавался, что это была постановка. Никакого романа не было.

Но Ксения почему-то приняла слова "про доску" на свой счет. Она по традиции молчать не стала: "Порно с Тимати? Не смешите мои седины. Ох... Совсем парень рехнулся".

Позже оказалось, что под фразой "пилю доску" артист имел ввиду совсем другое. Тимати раскрыл правду - речь шла о доске для серфинга, которую он распилил в прямом эфире с Настей Ивлеевой.

Меж тем, нелицеприятный комментарий в адрес рэпера Собчак уже опубликовала. Кроме этого, у Тимати была и вторая причина напасть на Ксению. Ему крайне не понравилось то, как звезда высмеяла болезненное признание Стаса Костюшкина. Потому вокалист не сдержался и матом оскорбил телеведущую.

"А я и не думал, что тебя пробить будет так легко. Прикинь, ты приняла это в свой адрес. Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал. Ты за эти годы так меня ..., честно, своей в мой адрес. Я молчал, как тогда, на премии. Неудобно при маме. Неудобно - девочка. Но потом понял, ты не девочка ... Ты животное, ведь только животное может глумиться над чужим горем. Ведь смешно, когда Костюшкин рассказывает про то, как его изнасиловали в детстве?", - написал исполнитель в блоге.

Он добавил, что знает всю правду о Собчак. "Если бы люди знали хотя бы 30% всей твоей подноготной, уверяю, Ефремов бы показался им ангелом. Не забывай, я из того времени. Я знаю", - написал музыкант.

Напомним, Ксения Собчак припомнила надругательство над Стасом Костюшкиным в сатирическом ролике на YouTube. Сам музыкант упрекнул ведущую, объяснив, что существуют темы, которые нельзя поднимать на смех.

Позже стало известно, что одна из косметических марок разрывает контракт с Собчак. "В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество", - заявили в компании, предварительно удалив часть оскорблений в сторону Ксении. Однако позже появилась информация о том, что Ксения по-прежнему является амбассадором бренда.