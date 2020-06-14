Ксению Собчак наказали рублем за издевательские слова о Стасе Костюшкине

Ксения Собчак угодила в скандал. Собственно, в этом нет ничего удивительного, если бы причиной не стал певец Стас Костюшкин, над которым в детстве надругался взрослый мужчина. Разгневанные россияне, кажется, долго ждали настоящего повода, чтобы как следует наказать супругу режиссера Константина Богомолова.

Ксения Собчак на днях сделала неоднозначное заявление. В блоге телеведущая вспомнила признание Стаса Костюшкина, которым он шокировал россиян. "Нас всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина", - заявила телезвезда. Совершенно неожиданно поклонники творчества певца обрушились с критикой на телеведущую. Они усмотрели в ее словах издевательства над пострадавшим в восьмилетнем возрасте артистом.

Разразилась гневной отповедью в адрес обидчицы и сама жертва . "Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, будет так же поднята, но только на смех Ксенией Собчак. В страшное время мы живем" , - написал в блоге Стас.

Собчак молчать не стала и задала вполне справедливый вопрос:" Стас, прости, а где ты увидел, что я смеюсь над этой проблемой? В таком случае я и над подбрасыванием наркотиков смеюсь? И над чернокожими людьми? Мне кажется, что я как раз привлекаю внимание к несправедливости и беспределу. Разве нет?".

Стас не ответил. Но после этих слов с оскорблениями на Собчак накинулась супруга Костюшкина. "Да в гробу мы ее видали, эту тетю лошадь. Ксения Собчак, ни ума, ни фантазии!", - сказала, как отрезала, возмущенная Юлия Костюшкина.

Увидев это, Собчак парировала: "Нет ни оскорблений, ни издевательств... Не нравится - отпишись и не смотри. Но называть это "издевательством над темой педофилии", - это, мягко говоря, преувеличение".

Что тут началось. Разозленные россияне бросились в блог к Собчак с матом и оскорблениями. Активисты по примеру с травлей Регины Тодоренко стали оставлять возмущенные сообщения в аккаунте брендов, амбассадором которых является Ксения. В итоге одна из косметических марок сообщила, что разорвала контракт с Собчак.

"В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество", - заявили в компании, предварительно удалив часть оскорблений в сторону Ксении.

Стоит также отметить, что бренд о разрыве контракта скромно отписался в комментах, а не торжественно объявил в сторис или отдельным постом.