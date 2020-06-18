2020-06-18T09:07:06+03:00
Общество

Генпрокурор России назвал самые коррупционные регионы страны

В прошлом году при освоении целевых программ и торгов взятки брали больше и чаще
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Генпрокурор Игорь КрасновГенпрокурор Игорь Краснов
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- По итогам контроля за расходами чиновников суды удовлетворили исковые заявления прокуроров о взыскании в пользу государства имущества на сумму свыше 20 миллиардов рублей. В сравнении с 2018 г. произошел рост почти в 70 раз, - заявил генпрокурор России Игорь Краснов в своем первом выступлении в Совете Федерации.

Вместе с тем Генпрокурор отметил, что наряду с репрессивной составляющей более важным становится принятие мер превентивного характера. Ключевое значение при этом имеет единообразное применение антикоррупционного законодательства на всей территории страны.

А обстановка по стране тревожная: уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8.

В десятку самых коррупционных регионов России Игорь Краснов включил Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения "плавает" от 29,68 до 26,31.

Существенный спад коррупции отмечен в Санкт- Петербурге, Севастополе, Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Московской, Вологодской, Мурманской, Пензенской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. В них коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.

По данным Генпрокурора России чаще всего коррупция проявляется при освоении чиновниками различных целевых программ и торгов. Есть риски потерять бюджетные средства при управлении муниципальным имуществом, процветает мздоимство в контрольно-ревизионной, правоохранительной деятельности и жилищно-коммунальном хозяйстве.

В среду генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что выявляемая в России коррупция растет второй год подряд, "откаты" в области закупок увеличились почти вдвое, взятки – на 11%. При этом он отметил, что за год стали в 70 раз больше изымать коррупционные активы чиновников, в 2019-м сумма превысила 20 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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