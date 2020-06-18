Названы самые коррупционные регионы России

18 Июнь 2020 2020-06-18T05:33:05+03:00

Выявляемая в стране коррупция растет второй год подряд

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Генпрокуратура России составила список самых коррупционных регионов страны. Об этом свидетельствуют данные из доклада главы ведомства Игоря Краснова.

Как сообщает надзорное ведомство, в целом, уровень коррупционной преступности в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения страны. Годом ранее он был чуть ниже и составлял 20,8.

В ТОП-10 регионов с самым высоким уровнем коррупции вошли:

1) Мордовия

2) Чувашия

3) Камчатка

4) Архангельскую область

5) Брянская область

6) Магаданская область

7) Новгородская область

8) Оренбургская область

9) Саратовская область

10) Тюменская область

Тем временем, наименьший показатель по уровню коррупции, как считают в Генпрокуратуре, наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской и Пензенской областях, в Санкт-Петербурге, а также в Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе, сообщают РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU