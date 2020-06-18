Украина выпросила у США 16 катеров

Очередная сокрушительная перемога празднуется сегодня в Киеве. Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине вооружений на 600 миллионов долларов. Известно, что незалежная помимо патрульных катеров запрашивала у штатов возможность покупки 32 пулеметов MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 16 систем распознавания «свой-чужой», 40 ручных пулеметов МК44 и других комплектующих. Всем этим предполагается обвесить 16 катеров Mark VI.

Это относительно свежие американские патрульные катера, которые могут самостоятельно решать задачи в заливах, реках, бухтах, прибрежных участках. А могут располагаться на десантных кораблях для проведения операций в открытом море. Дальность хода на крейсерской скорости в 30 узлов - около 600 миль. У катера алюминиевый корпус, а его рубка, двигатели и топливный бак защищены броней, способной выдержать попадание из стрелкового оружия. Экипаж – 10 человек, плюс на борт еще может взять 8 пассажиров в полной боевой выкладке.

Очевидно в Украине решили окончательно поставить крест на отечественном судостроении, которое еще хоть как-то, но рожало такие катера, как «Гюрза» или «Кентавр». Однако, когда на самом верху декларируется переход на натовские рельсы, родной оборонкой можно пренебречь. Да и западным партнерам удобнее – зачем модифицировать украинское вооружение под стандарты альянса, если Киеву можно бесконечно впаривать за деньги уже готовое натовское оружие.

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