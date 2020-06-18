«Ему и так грозило 15 суток»: внук хабаровского экс-губернатора после лишения прав нахватал и не оплатил множество штрафов

Как стало известно KP.RU, еще до пьяной аварии, устроенной вечером 17 июня 26-летним мажором Игорем Ишаевым, внуком экс-губернатора Хабаровского края, - мужчине грозило повторное лишение прав за множество не оплаченных в срок штрафов. Большинство из них за превышение скорости на 40 км/ч.

«Игорь Ишаев по решению суда не должен был садиться за руль вплоть до 2021 года, однако мужчина запретом активно пренебрегал. С октября 2018 года за ним числится 7 не оплаченных штрафов, большая часть из которых за превышение скоростного режима. Всего же за эти годы мужчина получил более 16 штрафов, хотя вообще не имел права садиться за руль и управлять транспортным средством», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Игорю Ишаеву еще до аварии грозило привлечение к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, предполагающей санкции вплоть до ареста на 15 суток. Теперь же, когда внук экс-губернатора Хабаровского края устроил в Москве пьяное ДТП, ему грозит наказание уже уголовное.

Ранее KP.RU сообщала о том, что вечером 17 июня 26-летний мажор Игорь Ишаев, внук экс-губернатора Хабаровского края и полпреда в дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП. На своем «Порше Панамера», стоимостью в 7 миллионов рублей, герой реалити-шоу «Дом-2» двигался по улице 1905 года. Игорь выехал на полосу встречного движения и протаранил «Ауди» и «Порше». В тот же день выяснилось, что в крови лихача 0,7 промилле алкоголя.

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