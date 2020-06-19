«Без прикрас и грима»: Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днём рождения

Свой 44 день рождения Максим Галкин отпраздновал в кругу семьи, с женой и детьми.

maxgalkinru День рождения Максима Галкина

Артист во время карантина не работал, вернулся к съемкам только на прошлой наделе, сняв шоу «Сегодня вечером» про блогеров. Но день рождения все же решил отметить дома.

В своём Инстаграме именинник разместил видео, как его поздравляют стихами и тортом двойняшки Гарри и Лиза. Подписчики Галкина отметили, что сын все больше становится похож на Максима.

Алла Борисовна тоже появилась в кадре. Правда, без привычного эстрадного блеска - без макияжа и прочих прикрас. В простой белой тунике.

Однако даже в таком домашнем образе звезда не выглядит на свои 71. Стройная, счастливая. Похоже, маленькие дети и любимый муж омолодили артистку даже больше, чем пластические операции, которые ей приписывают.

maxgalkinru Ура! День рождения!

Напомним: в прошлом году фанаты Пугачевой заметили, как сильно помолодела певица. Косметолог Марта Орлова, рассматривая фото артистки, вынесла вердикт - Алла Борисовна обратилась к ее коллегам, которые, скорее всего, установили ей «нити красоты», подкорректировав таким образом овал лица Пугачевой.

Однако певица вмешательство отрицала.

- Ну правда, ничего я не делаю толком. Просто у меня порода хорошая, - сказала «акулам пера» Алла Пугачева.