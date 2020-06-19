В Москве женщина подстрелила из травмата бывшего мужа

Сообщения о стрельбе в Москве в последнее время появляются завидной регулярностью. 18 июня обиженный ревнивец застрелил бывшую девушку, ее племянника и маму, а потом свел счеты с жизнью. А сутки спустя звуки стрельбы услышали жители одной из многоэтажек на Бескудниковском бульваре. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

- Сотрудники полиции выехали на место. Было установлено, что в квартире находился мужчина и его бывшая жена. Пара поссорилась и во время конфликта женщина выстрелила из травматического пистолета в бывшего супруга, - сообщили «Комсомольской правде в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Пуля попала в плечо. Мужчину госпитализировали, а вот его бывшая сейчас дает показания в полиции. Как выяснилось, после развода парочка часто распивала спиртное. Так было и на этот раз.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в главке столичного МВД.

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