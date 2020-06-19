2020-06-19T18:10:08+03:00
Происшествия

В Москве женщина подстрелила из травмата бывшего мужа

После развода парочка часто выпивала вместе
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сообщения о стрельбе в Москве в последнее время появляются завидной регулярностью. 18 июня обиженный ревнивец застрелил бывшую девушку, ее племянника и маму, а потом свел счеты с жизнью. А сутки спустя звуки стрельбы услышали жители одной из многоэтажек на Бескудниковском бульваре. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

- Сотрудники полиции выехали на место. Было установлено, что в квартире находился мужчина и его бывшая жена. Пара поссорилась и во время конфликта женщина выстрелила из травматического пистолета в бывшего супруга, - сообщили «Комсомольской правде в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Пуля попала в плечо. Мужчину госпитализировали, а вот его бывшая сейчас дает показания в полиции. Как выяснилось, после развода парочка часто распивала спиртное. Так было и на этот раз.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в главке столичного МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвичка, убитая ревнивым парнем дочери-модели, писала книги, а деньги отдавала больным детям

Ее вместе с внуком застрелил отвергнутый бойфренд дочки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса
Восточный экономический форум перенесён на сентябрь 2021 года
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
В поликлиниках Подмосковья начнут делать тесты на антитела к коронавирусу всем желающим
Стало известно, какая погода будет 24 июня во время Парада Победы
Трамп пообещал протестующим во время его митинга в Оклахоме "другой прием"
Путин разрешил транзит санкционной продукции с некоторыми условиями
Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на проценты по депозитам
Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев рассказал, как его спасла Елена Малышева
Власти Украины сообщили о новой волне коронавируса в стране
"Похожа на учительницу": Шерон Стоун показала, какой была до "Основного инстинкта"
В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Вашингтону
Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии
Эксперт оценил сроки стабилизации рынка нефти
Евросоюз продлил санкции против России
Ученые предложили использовать "детскую" вакцину MMR против коронавируса
Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"
Владимир Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Проявляется через глаза, а не в легких": Назван необычный первичный симптом коронавируса
Во Франции умер петух, которого не смогли засудить любители тишины
Москвичей предупредили о резком похолодании