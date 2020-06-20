Как прописаться на даче и стоит ли в это ввязываться. Пошаговая инструкция «КП»

С 2019 года власти разрешили регистрироваться по постоянному месту жительства (в народе это до сих пор зовут пропиской) в домах на садовых участках. До этого оформить прописку можно было лишь в доме на участке под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство. На даче теоретически регистрация допускалась, но — только через суд.

Изменения пришлись кстати — после пандемии желающих уехать из города стало больше.

Но легко ли ими воспользоваться и как? Мы подготовили для вас подробную инструкцию.

НА ЛЮБОЙ ДАЧЕ МОЖНО ПРОПИСАТЬСЯ?

Нет. Дом должен:

- находиться на садовом участке (есть еще участки для огородничества — там строить жилье и прописываться нельзя),

- быть зарегистрирован как жилой в ЕГРН (единый госреестр недвижимости) и иметь адрес.

Тут могут быть варианты.

- Вы регистрировали право собственности после 1 января 2019 года (когда на садовых участках официально разрешили строительство жилых домов) и оформили дом именно как жилой. Вопросов нет, можно прописываться.

- Право собственности оформлено до 1 января 2019 года, как на «жилое строение». С 2019 года ваше «жилое строение» автоматически считается жилым домом, можете идти прописываться.

- Регистрировали до 1 января 2019 года, назначение дома указано как «нежилое» (под этим не обязательно подразумевался сарай, так оформлялись и дома для сезонного проживания). По новым законодательным нормам ваша дача стала «садовым домом». Прописаться там нельзя.

Но если ваш якобы летний домик на самом деле вполне капитальный, его можно переоформить в жилой — закон это при выполнении ряда условий разрешает. Аналогичная история — если вы уже в 2019-2020 году оформили дом не как жилой, а как садовый.

- Дом вообще не оформлен. Тогда для начала надо это сделать. Если параметры дачи позволяют ее зарегистрировать как жилой дом, значит, там можно будет и прописаться.

На участках для огородничества строить дом нельзя.Фото: Мария ЛЕНЦ

У МЕНЯ ХОРОШИЙ ДОМ. ЕГО ПРИЗНАЮТ ЖИЛЫМ?

Потребуется заказать техническую экспертизу — установить, пригоден ли ваш дом для постоянного проживания.

Основные требования такие:

- у дома есть все инженерные сети - водоснабжение, канализация, электричество, отопление;

- система отопления позволять жить зимой (поддерживать в морозы температуру не меньше 18 градусов);

- надежные несущие конструкции и кровля;

- капитальный фундамент.

Кроме того, дом должен вписываться в действующие градостроительные нормы для индивидуальных жилых домов. То есть иметь высоту не более трех этажей (если нет каких-нибудь дополнительных местных ограничений) и не быть поделенным на квартиры.

Заказать техническую экспертизу можно в любой организации или ИП, которые занимаются инженерным обследованием объектов недвижимости. Главное условие — эта контора состоит в членах саморегулируемой организации по инженерным изысканиям.

ЧТО ЕЩЕ ПОТРЕБУЕТСЯ?

Если до этого дом был оформлен как садовый, нужен еще один документ — решение органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится ваш участок (по простому говоря, районных властей), о переводе дома в жилой.

Вот инструкция от Федеральной кадастровой палаты, как это сделать.

1.Собираем документы:

- заявление о признании садового дома жилым (сами его составляете),

- выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (можно заказать онлайн через портал rosreestr.ru),

- заключение о техническом состоянии объекта (о нем мы говорили выше),

- нотариальное согласие всех, кто, кроме заявителя, имеет права на дом, на перевод его в жилой.

2.Относим все это в многофункциональный центр или, если МФЦ в районе нет, собственно в сам муниципалитет.

3. Ждем решения. Тут надо набраться терпения, потому что процесс принятия решения о признании садового дома жилым или отказе в этом занимает до 45 календарных дней.

4. Должны быть внесены изменения в ЕГРН. Туда муниципалитет свое решение по вашему дому направит сам. Но предусмотрена и альтернативная опция: вы вправе обратиться в Росреестр самостоятельно, если муниципалитет почему-то свои обязанности не выполнил.

Прежде, чем прописываться на даче, взвесьте все "за" и "против"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОМ ПО ДОКУМЕНТАМ ЖИЛОЙ. КАК ОФОРМИТЬ ПРОПИСКУ?

- Процесс ничем не отличается от оформления регистрации по месту жительства в квартире, - объясняет адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко.

Обратиться надо в МФЦ или непосредственно в орган регистрационного учета в МВД (если нет МФЦ). Понадобятся:

- заявление о регистрации по месту жительства,

- паспорт,

- документы, которые являются основанием для вселения в жилое помещение (выписка из ЕГРН).

МОГУ ЛИ Я ПРОПИСАТЬСЯ НА ДАЧЕ, НО ОСТАВИТЬ И ПРОПИСКУ В ГОРОДЕ?

Так нельзя.

- Например, если человек регистрируется в жилом доме в Подмосковье, то он теряет регистрацию в Москве и все связанные с этим обстоятельством льготы, - поясняет Светлана Жмурко.

Тут надо понимать, что уровень медицины и социального обслуживания по месту «дачной прописки», скорее всего, будет значительно более низким, чем в городе.

Но если вам жизненно важно, допустим, прикрепиться к районной поликлинике там, где находится ваше СНТ, можно оформить на даче не постоянную, а временную регистрацию (по месту пребывания). А постоянную регистрацию оставить в квартире.

Процесс оформления в этом случае ничем не отличается — только временная регистрация дается на определенный срок (вы его указываете в заявлении, максимум — пять лет).

При это важно понимать: даже если вы выпишетесь из городской квартиры на постоянное дачное место жительство, собственником квартиры вы как были, так и останетесь. В собственности недвижимости у вас может быть сколько угодно — тут ограничений нет. При этом прописка на даче не избавляет вас от налога на имущество за квартиру. А также — от ряда жилищно-коммунальных платежей, которые платятся собственником, даже если в квартире никто не прописан и не живет (например, общедомовые услуги, плата за содержание и ремонт жилья, капремонт и т. п.)

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НУЖНО?

Самая характерная ситуация — когда у людей вообще нет никакого собственного жилья, а хорошая дача есть. А хоть где-то быть зарегистрированным надо. При этом многие дачи у нас по уровню удобств превосходят деревенские дома, где прописываться разрешалось без каких-либо ограничений. А садовые товарищества зачастую примыкают к деревням — и дачники все равно явочным порядком пользуются теми же дорогами, автобусами и магазинами.

СПРАВКА «КП»

Сколько времени уйдет на превращение садового дома в жилой, где можно прописаться

1.Подготовка технического заключения 2-3 недели

2.Сбор документов Как сами успеете

3.Рассмотрение заявления органом местного самоуправления до 45 дней

4.Внесение сведений в ЕГРН до 15 дней

Итого: в среднем около 2-3 месяцев

(Данные Федеральной кадастровой палаты)

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