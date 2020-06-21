2020-06-21T13:30:11+03:00
Звезды

Нелли Кобзон лечится в частной клинике: сутки у звездных врачей стоят 37 тысяч рублей

Состояние вдовы знаменитого певца контролируют именитые медики
Ирина ВИКТОРОВА
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69-летняя Нелли Михайловна Кобзон была госпитализирована с подозрением на коронавирус.69-летняя Нелли Михайловна Кобзон была госпитализирована с подозрением на коронавирус.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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69-летняя Нелли Михайловна Кобзон была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Пока вдова Иосифа Кобзона находится под наблюдением врачей и на телефонные звонки журналистов и подруг не отвечает. Здоровье Нелли Кобзон в руках опытных врачей – она обратилась за помощью в частную клинику.

Теперь при симптомах простуды, бронхита, гриппа, ангины и других инфекций звезды спешат исключить подозрение на коронавирус. Учитывая возраст Нелли Михайловны, родные настояли на незамедлительной госпитализации. Несмотря на то, что в прессе появилась информация о подтвержденном диагнозе Кобзон – официально коронавирус семья пока не подтвердила. Но, как показывают последние три месяца, звезды сообщают о диагностированной вирусной пневмонии после того, как опасность миновала.

Семья Кобзон доверяет врачам клиник Марка Курцера. В клиническом госпитале «Лапино» вылечили от коронавируса сына Надежды Бабкиной, Стаса Михайлова и других именитых пациентов. С 1 июня в «Лапино» прекратили госпитализацию пациентов с коронавирусом и другими внебольничными пневмониями и начали работать в привычном режиме. «Мы прекратили госпитализировать с коронавирусом», - сообщили нам в приемном отделении. Причем в госпитале прошла масштабная дезинфекция всех помещений, вентиляции с заменой фильтров, постельных принадлежностей и обновлением интерьеров. Однако в полностью изолированных помещениях возможно размещение вип-пациентов. «Другие пациенты могут с ними не взаимодействовать. Мы вообще здесь не пересекаемся. Даже вентиляция отдельная там. Есть с отдельным входом и отделение реабилитации после вирусных пневмоний», — сообщила нам пациентка госпиталя об особенностях размещения.

К примеру, в начале июня здесь побывала Агата Муцениеце, у которой в итоге не подтвердился коронавирус – оказалось, что у актрисы бронхит.

Сутки госпитализации в стационар «Лапино» с комплексом всех необходимых услуг «Люкс» стоит 37700 рублей, «стандарт» - 29300 рублей. В эту стоимость входит размещение, питание, необходимое лечение.

Лечащие врачи Нелли Михайловны постоянно на связи с ее близкими, у докторов, которые контролируют состояние здоровья Кобзон есть успешный опыт лечения, в том числе коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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