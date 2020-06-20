Нелли Кобзон попала в больницу с коронавирусом

Нелли Кобзон заразилась коронавирусом. Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована в клинический госпиталь Лапино. Женщина находится под пристальным наблюдением врачей.

Родные 69-летней Нелли Кобзон места себе не находят. Они не понимают, где она могла подцепить инфекцию. Семья оберегала вдову Иосифа Кобзона. Женщина не выходила из дома. Однако все же заразилась коронавирусом. "Сейчас Нелли Михайловна под наблюдением у Марка Курцера", - цитирует "СтарХит" источника из больницы.

Еще совсем недавно женщина заявляла, что чувствует себя прекрасно. Более того, поклонники даже заподозрили Нелли Михайловну в новом романе. "Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет", - говорила Нелли Михайловна.

Стоит отметить, что Нелли Кобзон во всем поддерживают не только дети и внуки, но и друзья семьи. "Они невероятно ко мне внимательны, оберегают меня от всего. Вы знаете, люди действительно настолько хорошо относились к моему супругу, что эта любовь перешла на меня, за что я ему опять же очень благодарна", - признавалась вдова певца.

Супруги прожили вместе почти 40 лет. Нелли Михайловна была третьей женой Иосифа Кобзона. Она прекрасно справлялась с ролью жены звезды такого уровня, всюду сопровождала любимого, стараясь обеспечить ему комфорт в чужом городе. "Это огромный труд, иногда очень тяжелый даже физически. Поначалу мы ездили на гастроли с электроплиткой, сковородками, кастрюлями. Я тащила лук, картошку... Концерты заканчивались около 11 вечера, когда кафе и рестораны закрывались, если они вообще были в маленьких городках. Ужин готовила в номере, как-то раз даже борщ сварила", - делилась вдова артиста.

Женщина очень мужественно восприняла уход любимого человека. "Свой земной круг он прошел очень достойно, мощно и красиво. Такая у него судьба, болезнь была тяжелой, было много проблем, но со временем все забывается. Для меня он был самым лучшим на свете человеком", - заявила в одном из интервью Нелли Кобзон.