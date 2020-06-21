Тамара Семина: «Федосеевой до фени ее дети и внуки. Ее интересовали только мужики и деньги…»

Скандальные телешоу, в которых участвуют члены семьи Василия Шукшина, регулярно показывают по «ящику». Вот и на этой неделе на 1-м канале вышла программа, в которой участвовала Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина. «Я поняла, что идет какой-то обман», - 81-летняя актриса рассказала свою версию, как она подарила квартиру в Новой Москве своему мужу Бари Алибасову.

Само собой, коллеги пожилой актрисы не остались в стороне от обсуждения.

- Опять телевидение носится с Федосеевой. Ей до фени и ее дети, и внуки. Ее интересовали всегда только мужики и деньги. Дай-дай-дай…, - резко высказалась о скандальной истории актриса Тамара Семина. - Шукшин вытащил ее на экран, снимал в своих фильмах. Васенька всех своих обеспечил. А теперь его наследники носятся с этой аморалкой, рассказывают про браки Федосеевой, ее мужиков. Мне противно. И за державу обидно.

Меня часто приглашают экспертом в подобные шоу. Но я очень выборочно хожу. А кого обсуждать? Когда кругом одни животные и ни одного человека.

Напомним, недавно вышел эфир, где говорилось, что Лидия Федосеева-Шукшина "постоянно испытывает стресс из-за скандального раздела ее имущества". И продолжает борьбу за уведенную из-под носа недвижимость. Имелась в виду квартира, которую актриса купила в Новой Москве. А потом завещала ее своему мужу Бари Алибасову, а вскоре зачем-то оформила на эту квартиру еще и дарственную. И снова на Бари. Ловкий продюсер тут же квартиру переоформил на своего помощника-водителя Сергея Моцаря. Вроде бы временно. Но теперь эта квартира Шукшиным точно не принадлежит. «Это моя квартира!», - заявляет Алибасов.

Тем не менее об Алибасове пожилая актриса говорит с теплотой: «Все-таки родственная душа, он болеет, и я болею». Раз он подписал, ну и я подписала. Я доверяю Бари".

- Мы с ним давно не виделись (актриса вспоминает сентябрь прошлого года, когда она только вышла из диабетической комы – Ред). Я соскучилась. Он сказал, что везет меня развеяться…

И приехали они к адвокату Сергею Жорину. И там Лидия Николаевна подписала договор дарения.

- Бари не объяснил мне, для чего мы поехали к Жорину. Я не понимала, что я подписываю, хотя соглашалась. Бари правда замечательный, очень хороший человек. Но я чувствовала, что идет какой-то обман. Без зазрения совести. Я поняла, но не решилась сказать. Но с другой стороны, с какой горы я съехала, чтобы дарить эту квартиру водителю-помощнику Бари – Сергею Моцарю? С какого перепугу? Я платила за нее деньги, шукшинское наследство (авторские отчисления, которые получают три дочери Шукшина - Екатерина, Мария и Ольга - и Лидия Николаевна - Ред.). Я копила эти деньги, чтобы купить маленькую дачку. Но у меня машины нет, поэтому купила эту квартиру.

В этой же программе Лидия Николаевна, возможно, впервые призналась, что в своей жизни «много занималась собой». И поэтому не всегда была права в отношении своих дочерей. Примерно то же самое только в более резкой форме сказала и Тамара Семина.