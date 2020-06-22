2020-06-22T10:55:15+03:00
В мире

Командующего ВМС Украины отправили в отставку из-за "пропавших унитазов"

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец узнал, что Зеленский буквально "озверел" от мелочных слов Воронченко о пропаже на украинских катерах
Виктор БАРАНЕЦ
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Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко отправлен в отставку.Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко отправлен в отставку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Недавняя отставка командующего Военно-морскими силами Украины адмирала Игоря Воронченко стала для незалежной сенсацией и вызвала много пересудов.

Одни считали, что главной причиной стало опасное ворчание моряков, которые презирали «адмирала-танкиста» (Воронченко в свое время окончил Ташкентское танковое училище и никогда на флоте не служил). А вот теперь оказалось, что дело совсем в другом: поводом для отставки стало скандальное теле-интервью 4 каналу украинского ТВ с обвинениями в адрес России о пропаже унитазов с катеров, возвращенных после участия в провокации у Керченского пролива.

Это вызвало бурю насмешек не только над адмиралом, но и над всеми ВСУ. Наши информаторы в офисе Зеленского и Минобороны Украины в один голос подтверждают, что «президент озверел не только от мелочных слов Воронченко про унитазы, но после того, как стало известно, что их не было на кораблях еще до выхода в море».

Это подтвердили сами моряки. После этого ВСУ и их начальник стали посмешищем на только на Украине и в России, но и во всем мире. Потому президент Украины и решил убрать с поста «унитазного адмирала» и «засранца» - такие прозвища получил Воронченко на своем флоте.

Катера и буксир ВМСУ перед отправкой: Унитазы на месте.Оперативное видео ФСБ России

ИСТОЧНИК KP.RU

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