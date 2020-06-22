«Матвейка спрятался в ванной, но урод стрелял в замок»: сестра убитой модели рассказала о последних минутах жизни семьи

18 июня Севастьян Путинцев с чехлом от гитары за спиной зашел в подъезд многоэтажки на улице Приорова в Коптево. Он пришел мстить бывшей девушке — модели Елизавете Хлюпиной. В сумке нес карабин «Сайга», который обычно покупают для охоты на крупных животных, в том числе медведей. За поясом спрятал травматический пистолет. Дома кроме Лизы были ее мать Светлана и четырехлетний племянник Матвей. Путинцев убил всех. Мама мальчика Инна — родная сестра Елизаветы — рассказала о последних минутах жизни семьи.

Елизавета Хлюпина.Фото: Из личного архива

— Матвейка убежал и спрятался в ванной, закрыл дверь. Боролся. Наверное, ждал спасения от родителей, а их не было рядом. Дверь не спасла. Что спасет от «Сайги»? Ничего. Урод стрелял в замок, он не планировал оставить кого-то в живых, — написала женщина в личном аккаунте.

Светлана с племянником Матвеем.

Инна выложила фото крыльца подъезда, где жила семья. К дому несут цветы и детские игрушки.

— Спасибо. Матвейке бы понравилось, — написала потерявшая семью москвичка.

Ранее она также рассказала, что хоронить сестру Лизу будут в закрытом гробу. Из собственных источников в правоохранительных органах kp.ru стало известно, что сначала Путинцев приковал бывшую девушку наручниками, затем убил братика и 52-летнюю мать. А после застрелил Лизу. В квартире обнаружено 20 отстрелянных гильз от «Сайги» и травмата. СК расследует уголовное дело о массовом убийстве, однако, отвечать за преступление некому. Тело Севастьяна нашли в той же квартире рядом с оружием.

Севастьян Путинцев жестоко расстрелял свою бывшую возлюбленную, её мать и маленького племянника.

Напомним, 23-летняя Елизавета Хлюпина училась в авиационном институте в магистратуре. Параллельно принимала участие в модельных съемках, окончила школу Вячеслава Зайцева. С Путинцевым они встречались почти пять лет. Пара часто ссорилась, но Севастьян приезжал под окна возлюбленной по ночам, кричал, что любит, и уговаривал простить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785757" frameborder="0"></iframe> Отвергнутый любовник убил целую семью.После расставания он изводил возлюбленную ревностью. А потом решил, что раз она не досталась ему, то не достанется никому. А заодно убил всю семью девушки, включая её 4-летнего племянника…

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Знакомые Елизаветы Хлюпиной, которую 18 июня застрелил бывший парень в квартире в Коптево, выложили пост в память о погибшей. Девушку, ее маму и четырехлетнего племянника убил Севастьян Путинцев, с которым Лиза встречалась несколько лет. Пара рассталась минувшей весной. (подробности)