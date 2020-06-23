2020-06-23T11:11:36+03:00
Общество

Что будет, если мы откажемся от Парада Победы

Корреспондент «КП» Павел Клоков размышляет о том, почему некоторые традиции должны оставаться нерушимыми
Павел КЛОКОВблогер, журналист
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Москва. Военная техника на Тверской улице перед началом генеральной репетиции парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Москва. Военная техника на Тверской улице перед началом генеральной репетиции парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В тот год, когда мы откажемся от Парада Победы, мы сделаем вид, что не было всех этих бесчисленных подвигов, самопожертвования, патриотизма, любви к Родине и миллионов оборванных жизней тех людей, которые, как мы сейчас, мечтали долго жить, наслаждаться молодостью, растить детей и нянчить внуков, радоваться рассвету и вкусному вину, видеть близких, любить своих жен, залихватски дружить и заниматься творчеством.

Мы предадим этих людей только тем, что не сможем пройти маршем по Красной площади. Сочтем это действо устаревшим и лишним.

Увидим в колонне танков, повредившей асфальт на Тверской, губительный милитаризм.

Отыщем пафос в предыдущих парадах. Скажем, что прошло уже слишком много лет. Хотя ветераны той страшной бойни еще сидят перед телевизорами и дышат. И мурашки от песен, затертых до дыр, по-прежнему идут по всему телу.

И слезы наворачиваются с первыми залпами салюта. За которыми не только наше прошлое, но и наше будущее. Добытое такой ценой, что и Гейтс, и Цукерберг, и Блумберг со своими зелеными бумажками меркнут на фоне Победы как колорадские жуки после опрыскивания.

Каждый год отдельные личности начинают тыкать пальцами в детей, одетых в военную форму. Называя наше государство воинственным, непримиримым и агрессивным. Хотя все эти юные солдатики всего лишь ангелы мира, добытого их прадедушками.

В тот год, когда мы откажемся от Парада Победы, мы предадим забвению истинных героев, которые не то что какой-то инфекции, фашизма не испугались.

И если среди вашего окружения у кого-то возникает вопрос, зачем нужен Парад, присмотритесь и задумайтесь, с теми ли людьми вы общаетесь. Потому как завтра-послезавтра они у вас спросят: «А зачем служить в армии? А разве обязательно рожать детей? А почему бы не уехать в ту страну, где сытно кормят и хорошо платят?»

Если уже не спросили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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