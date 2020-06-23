Касается 40 миллионов человек: в правительстве запланировали резкий рост пенсий

В Министерстве труда и социальной защиты подготовили проект бюджета Пенсионного фонда на 2021 год и ближайшую перспективу. В ближайшее время его будут рассматривать на заседании Российской трехсторонней комиссии. Об этом сообщила «Российская газета» . Самое интересное, что есть в этом документе, - темпы индексации страховых пенсий. Их получают 40 млн россиян.

В 2021 – 23 годах страховые пенсии по старости будут увеличиваться повышенными темпами. В среднем на 6% в год. Это вдвое выше нынешней официальной инфляции. Такое обещание власти давали во время повышения пенсионного возраста. И пока свое слово правительство держит. В 2023 году средняя пенсия в стране должна составить 19 283 рубля (подробнее – см. таблицу). А в 2024-м ожидается еще одно повышение, точный размер которого будет известен в следующем году.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как будут индексироваться пенсии

P.S. Предполагаемый уровень инфляции в эти годы – 3 – 4% (по данным Минтруда).

Напомним, страховые пенсии по старости назначают при двух условиях. Нужно достичь пенсионного возраста и соблюсти минимальные требования по стажу и накопленных пенсионным баллам. В 2020 году это 11 лет и 18,6 балла.

Важный нюанс – плановая индексация с 1 января касается только неработающих пенсионеров. Тем, кто работает и получает зарплату, пенсию не повышают. Она лишь немного вырастает с 1 августа – из-за перерасчета накопленных за прошлый год пенсионных баллов.

Но эта прибавка значительно меньше. Если страховая пенсия неработающих россиян растет в среднем на 900 рублей в год, то для работающих потолок для повышения в 2020 году – 279 рублей (это три пенсионных балла). Если человек заработал за год только один балл (например, при низкой зарплате), прибавка составит еще меньше – 93 рубля.

В то же время, если пенсионер прекращает работу, то уже со следующего месяца он начинает получать полную пенсию – с учетом всех пропущенных индексаций. И даже если вновь устроится на работу, его пенсию не снизят, а просто заморозят следующие индексации.

Более того, если самостоятельно не обращаться за пенсией после достижения пенсионного возраста, то можно заработать повышенный коэффициент, который сохранится до конца жизни. К примеру, если отложить выход на пенсию на 5 лет, то она вырастет примерно на 40%, а если на 9 лет – вдвое. И это в дополнение к ежегодным индексациям.

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