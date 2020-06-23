2020-06-23T13:30:14+03:00
Звезды

«Ссоры начались год назад вместе с ремонтом в доме Асмус и Харламова»: богатые тоже плачут из-за бытовых проблем

Звезды начинают бракоразводный процесс, обговорив условия расставания заранее
Ирина ВИКТОРОВА
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Кристина Асмус и Гарик Харламов в 2013 году.Кристина Асмус и Гарик Харламов в 2013 году.Фото: Евгения ГУСЕВА
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32-летняя Кристина Асмус и 39-летний Гарик Харламов разъехались по разным домам. Он – в столичную квартиру, она осталась в загородном доме. У звезд часто есть «запасной аэродром» в виде недвижимости. Коллеги и знакомые пары разводят руками: об изменах и скандалах в этой семье не слышали – Гарик уже нагулялся в молодые годы и слыл примерным семьянином. Ну а Кристина и подавно – шалила лишь в кино. Близкие, как и сами пока еще супруги, молчат о причинах развода. Адвокат намекает на возможную несовместимость, Гарик и Кристина отметают измены…

А мы переписываемся с коллегами пары и делаем первые выводы, предположения о причинах разлуки хрупкой актрисы и брутального резидента. «В прошлом году Кристина и Гарик купили дом. Когда начали летом ремонт в своем большом доме, сами сняли неподалеку другой - поменьше. Дочка Настя у них рядом ходила в подготовительный класс частной школы. Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», - рассуждают коллеги главы семейства.

Действительно споры и ссоры во время ремонта (тем более такого основательного) выдерживают без эмоциональных потерь крепкие пары. А когда накапливается взаимная усталость от отношений, то нужен спусковой крючок. Вот им и мог стать этот большой ремонт.

Переезд в отремонтированный дом элитного подмосковного поселка случился уже в этом году, но жить в нем похоже будет Кристина с дочкой, которая в этом году пойдет в первый класс в школу неподалеку. А у Гарика есть квартира в столице. Особнячок просторный, поэтому отец Насти Харламовой сможет проводить сколько угодно времени с дочкой, не беспокоя Кристину. Пара расстается друзьями.

Почему примерный семьянин Харламов и послушная жена Асмус разводятся - мы, скорее всего, спустя несколько месяцев после оформления развода, услышим в красиво сформулированной для публики версии интервью. Звезды редко говорят правду о конфликтных ситуациях – чаще сглаживают действительность для формирования правильных эмоций у публики. Говорят, что в этом разводе «третьего» нет. А есть накопленная усталость и неудовлетворенность отношениями. Психологи говорят - это лечится. Но видимо супруги решили обойтись без посторонней помощи либо уже испытали все способы спасения брака.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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