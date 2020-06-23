Киев требует у Москвы сотни миллионов долларов, а сам задолжал России десятки миллиардов

Коллекция нелепых претензий Киева к Москве пополнилась новым «экспонатом»: 23 июня замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о том, что с 2014 года Россия якобы задолжала незалежной около $100 миллионов за каждый год базирования Черноморского флота в Крыму. И не вносит никаких платежей. И при этом Россия-де нарушила международное право. Тут, конечно, имеется ввиду старая песенка про «аннексию» Крыма. У Москвы на сей счет железный контрагумент: Крым возвратился в Россию с соблюдением всех канонов международного права — добровольно и на основе результатов референдума. И фактически с 18 марта 2014 года является законным субъектом Российской Федерации.

Следовательно, вопрос о плате Киеву за аренду базы для Черноморского флота отпадает: мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота, а деньги за это платить Украине. К тому же Россия расторгла соглашение о базировании флота в одностороннем порядке.

Еще 2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту посольству Украины в России, уведомив о вступлении в силу Федерального закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины». Но Киев считает, что соглашение действует. Ну, так ему хочется. Авось удастся выбить из Москвы «халявные» деньги. К тому же бывший президент Украины Петр Порошенко в 2018 голу издал указ, который потребовал аннулировать все соглашения и договоры незалежной с Россией. Какие после этого могут быть претензии к Москве?

«Все эти заявления – очередная политическая авантюра, -

заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.- Россия не должна Украине ничего за базирование флота. Крым в 2014 году законным путем, согласно всем международным нормам, вернулся на свою историческую родину. Сегодня стоит выдвигать встречные требования к Киеву, ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине. Это был период украинской оккупации Крыма. По нашим предварительны подсчетам, убытки составляют более 2 трлн рублей».

Но есть и другие встречные требования.

Тут стоит вспомнить газовую войну Газпрома с «Нафтогазом», когда украинцы нарушили правило «бери или плати» и задолжали россиянам более $31 млрд.

А возьмите другой факт. В декабре 2013 году Виктор Янукович и Владимир Путин договорились о кредите ($15 млрд). Москва успела выдать только первый транш — $3 млрд. При этом оформлен он был по всем международным финансовым правилам — в виде покупки государственных финансовых обязательств Украины. В декабре 2015 года Украина в одностороннем порядке объявила мораторий на выплату всех долгов перед Россией. Москва эти действия обжаловала, и 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить России сумму долга с процентами. Но Киев уже три года тянет волынку. Где деньги, Зе?…