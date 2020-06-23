2020-06-23T22:47:45+03:00
Политика

Киев требует у Москвы сотни миллионов долларов, а сам задолжал России десятки миллиардов

На Украине не досчитались платежей за аренду базы Черноморского флота в Крыму с 2014 года
Виктор БАРАНЕЦ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота, а деньги за это платить УкраинеМы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота, а деньги за это платить УкраинеФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Коллекция нелепых претензий Киева к Москве пополнилась новым «экспонатом»: 23 июня замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил о том, что с 2014 года Россия якобы задолжала незалежной около $100 миллионов за каждый год базирования Черноморского флота в Крыму. И не вносит никаких платежей. И при этом Россия-де нарушила международное право. Тут, конечно, имеется ввиду старая песенка про «аннексию» Крыма. У Москвы на сей счет железный контрагумент: Крым возвратился в Россию с соблюдением всех канонов международного права — добровольно и на основе результатов референдума. И фактически с 18 марта 2014 года является законным субъектом Российской Федерации.

Следовательно, вопрос о плате Киеву за аренду базы для Черноморского флота отпадает: мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота, а деньги за это платить Украине. К тому же Россия расторгла соглашение о базировании флота в одностороннем порядке.

Еще 2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел РФ направило ноту посольству Украины в России, уведомив о вступлении в силу Федерального закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины». Но Киев считает, что соглашение действует. Ну, так ему хочется. Авось удастся выбить из Москвы «халявные» деньги. К тому же бывший президент Украины Петр Порошенко в 2018 голу издал указ, который потребовал аннулировать все соглашения и договоры незалежной с Россией. Какие после этого могут быть претензии к Москве?

«Все эти заявления – очередная политическая авантюра, -

заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.- Россия не должна Украине ничего за базирование флота. Крым в 2014 году законным путем, согласно всем международным нормам, вернулся на свою историческую родину. Сегодня стоит выдвигать встречные требования к Киеву, ставить вопрос о взыскании ущерба за период разрушения и разграбление Крыма во времена нахождения в составе Украине. Это был период украинской оккупации Крыма. По нашим предварительны подсчетам, убытки составляют более 2 трлн рублей».

Но есть и другие встречные требования.

Тут стоит вспомнить газовую войну Газпрома с «Нафтогазом», когда украинцы нарушили правило «бери или плати» и задолжали россиянам более $31 млрд.

А возьмите другой факт. В декабре 2013 году Виктор Янукович и Владимир Путин договорились о кредите ($15 млрд). Москва успела выдать только первый транш — $3 млрд. При этом оформлен он был по всем международным финансовым правилам — в виде покупки государственных финансовых обязательств Украины. В декабре 2015 года Украина в одностороннем порядке объявила мораторий на выплату всех долгов перед Россией. Москва эти действия обжаловала, и 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину выплатить России сумму долга с процентами. Но Киев уже три года тянет волынку. Где деньги, Зе?…

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лукашенко прибыл в Москву на торжественный Парад Победы
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Почему дети охотно вступают в отряды юных инспекторов движения, рассказала руководитель отряда
Руководитель отряда ЮИД: Обучаем до тех пор, пока ребенок не скажет, что не будет нарушать ПДД
Эксперт: Отряды юных инспекторов движения нуждаются в федеральной поддержке
В Москве за сутки умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
Стрельба на Алтуфьевском шоссе в Москве: сообщается о пострадавшем
Евросоюз может отказать во въезде гражданам России, США и Бразилии
Минтруд подготовил проект о выплатах россиянам, проживающим в Прибалтике
США намерены построить АЭС в Польше
Российские ПВО сбили беспилотники террористов вблизи базы Хмеймим
В хадже в этом году смогут принять участие не более 10 тысяч паломников
Дмитрий Песков объяснил отставание часов Владимира Путина во время телеобращения
«Налоговый маневр» является однозначной поддержкой IT-сферы, заявил директор РАЭК
«Должен сидеть в тюрьме»: Трамп пожалел, что «помиловал» Болтона
Адвокат семьи погибшего в аварии с Ефремовым объяснил их частое участие в ток-шоу
Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей
В США сообщили об угрозе цунами после сильного землетрясения в Мексике
Американцы отправят вертолет на Марс
Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению Boeing MH17