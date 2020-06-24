Сын белорусского лидера Александра Лукашенко поразил пользователей и особенно пользовательниц соцсетей своей красотой, появившись на Параде Победы в Москве. Николай возмужал и невероятно похорошел. От 15-летнего подростка глаз не оторвать.

24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. Одним из почетных гостей торжественного мероприятия стал президент Белоруссии Александр Лукашенко и его младший сын Николай.

Парень с детства привык к вниманию публики. Он всегда сопровождает отца на официальных мероприятиях. Во время прямой трансляции Парада Лукашенко-младший попал в кадр и произвел большое впечатление на телезрителей.

Коля сидел в первом ряду, всего в нескольких метрах от Владимира Путина. В соцсетях многие дамы признались, что не могли оторвать от парня глаз, настолько он хорош. Лукашенко-младший произвел фурор и удостоился комплиментов. Многие не отказались бы лично познакомиться с сыном Лукашенко.

Красавец-сын Лукашенко произвел фурор на Параде в Москве. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

"Все-таки Коля Лукашенко однозначно хорош", "У Лукашенко сын просто огонь", "Интересно, а сам Коля Лукашенко знает, как его любят в соцсетях?", "Девы! Аттеншн. Сексихат картофелька прибыл в Москву", "Бегите, девочки, кто первый успеет", "У меня сердечко екнуло, как увидела", "Смотрю парад ради того, чтобы увидеть его", "Показала маме, она говорит - хороший мальчик", "Он прям подмигнул вам, махарошие", - делятся впечатлением девушки.

Николай с детства посещает форумы, политические встречи вместе с отцом и и сопровождает его в официальных визитах. Молодой человек уже успел поприсутствовать на переговорах с Бараком Обамой, Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и другими политиками.

Впрочем, в остальном он живет как вполне обычный подросток. В одном из своих интервью Александр Лукашенко рассказывал, что его сын любит поиграть в компьютер, а точнее в популярные танки (кстати, патриотично - игру придумали в родной Белоруссии). Среди серьезных увлечений Николая - биатлон и хоккей.

Напомним, Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. Кто является матерью молодого человека, доподлинно неизвестно. В одном из интервью президент Белоруссии отметил, что она работает врачом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/786784" frameborder="0"></iframe> Лучшие кадры парада Победы в Москве.В столице прошёл торжественный марш в честь 75-летия Победы. В этом году парад перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса

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