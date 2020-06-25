В Москве кремируют модель и ее семью, которых расстрелял ревнивый парень

25 июня в Москве простятся с моделью Елизаветой Хлюпиной и ее семьей. Ровно неделю назад девушку вместе с четырехлетним племянником и матерью расстрелял бывший парень Севастьян Путинцев. О траурной церемонии сообщила родная сестра погибшей в своих соцсетях.

— Состоится прощание и кремация Лизы, Светланы, Максима (имя изменено — прим.ред.). Только друзья, родственники. Люди, которые их знали, — написала женщина.

Ранее она рассказывала, что семью придется хоронить в закрытых гробах. По данным источника kp.ru в силовых структурах, нападавший стрелял точно в головы своим жертвам. При этом он выстрелил не менее 20 раз — именно столько гильз от разнокалиберного оружия обнаружили криминалисты в квартире. Путинцев был вооружен карабином «Сайга» и травматическим пистолетом. Оружие он спрятал в чехле от гитары. Огнестрелы купил за несколько дней до убийства — легально получил разрешение на оружие.

Севастьян Путинцев расправился с семьей своей возлюбленной и покончил с собой.

Елизавета Хлюпина училась на первом курсе магистратуры авиационного института. Принимала участие в модельных съемках и выучилась в школе Вячеслава Зайцева. С Севастьяном они встречались почти пять лет еще со школьного возраста. Пара часто ссорилась, но молодому человеку удавалось вымаливать прощения. Он приезжал под окна квартиры, где жила Лиза с семьей, забирался на свою старенькую иномарку и кричал слова любви. Однако за несколько месяцев до убийства молодые люди окончательно расстались.

В роковой день Лиза была дома с мамой Светланой и четырехлетним племянником Максимкой. Это сын ее родной сестры, которая в этот момент гуляла со вторым младшим ребенком. Когда началась стрельба, Максим спрятался в ванной. Однако Путинцев расстрелял замок и убил ребенка.

Четырехлетний Максим (имя изменено) стал жертвой обезумевшего Путинцева.

СК возбудил уголовное дело по факту убийства семьи. За такое преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы. Однако виновник уже мертв. Тело Путинцева обнаружили в той же квартире рядом с оружием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785757" frameborder="0"></iframe> Отвергнутый любовник убил целую семью.После расставания он изводил возлюбленную ревностью. А потом решил, что раз она не досталась ему, то не достанется никому. А заодно убил всю семью девушки, включая её 4-летнего племянника…

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Знакомые Елизаветы Хлюпиной, которую 18 июня застрелил бывший парень в квартире в Коптево, выложили пост в память о погибшей. Девушку, ее маму и четырехлетнего племянника убил Севастьян Путинцев, с которым Лиза встречалась несколько лет. Пара рассталась минувшей весной (подробности)

Стрелял точно в голову, чтоб наверняка: стрелок отомстил семье бросившей его модели

Сегодня без камер видеонаблюдения не обходится ни одно происшествие. Вот и 18 июня днем камера на подъезде многоэтажки на улице Приорова (район Коптево) в числе прочих сняла молодого человечка в очечках. За плечами — что-то вроде гитарного футляра (подробности)