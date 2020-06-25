2020-06-25T16:17:53+03:00
Звезды

Ксения Собчак сломала нос

Телеведущая показала себя на больничной койке [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак не на шутку перепугала своих поклонников и друзейКсения Собчак не на шутку перепугала своих поклонников и друзейФото: Борис КУДРЯВОВ
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Ксения Собчак не на шутку перепугала своих поклонников и друзей. Супруга Константина Богомолова попала в больницу. Она записала видео прямо из клиники.

Ксения Собчак сломала нос. Что послужило причиной инцидента, не известно. Телезвезда поспешила успокоить публику. "Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся", - рассказала супруга Константина Богомолова.

Она предстала перед поклонниками с бинтами на лице. Говорила знаменитость с трудом.

Ксения Собчак разбила лицо.

А ведь буквально несколько часов назад муж размещал у себя в блоге видео со счастливой Ксенией. Она шла по берегу, улыбалась и всем своим видом излучала счастье. "А просто мы идем и идем, и нам хорошо", - подписал ролик режиссер.

Меж тем в блоге Собчак происходит что-то невообразимое. Подписчики гадают, что же произошло с кумиром.

"Ксюша вас побил ваш муж? На нос не возможно упасть", "На то место, где перелом носа, невозможно упасть. Это место уходит вглубь лица, туда можно тока дать кулаком и сломать эту кость!", "Бедный ваш нос", "Чтобы упасть носом вниз, надо быть в бессознанке, иначе автоматически руками тормозить будешь", "Я думаю, это была пластика пластическая операция носа...", "Ксения все-таки расскажет всем правду о своем носе?", "Выздоравливайте! Почет медработникам, которые не слили инфу", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, 24 июня стало известно о том, что немецкий автопроизводитель Audi расторг контракт с Собчак из-за ее высказываний о чернокожих в соцсетях, обвинив теледиву в расизме. Супруга Константина Богомолова восемь лет сотрудничала с брендом. "Известные нам инциденты являются неприемлемыми", - сказал сотрудник Audi Вернер Нойхольд. Он отметил, что их компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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