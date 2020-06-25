Путин - об искажении истории: Всё знают, но постепенно вымывают то, что не нравится

Встреча президента с членами Общественной палаты нового созыва началась с главной темы предстоящих семи дней. Владимир Путин поблагодарил участников Палаты предыдущего состава за активное обсуждение поправок в Конституцию и вспомнил о начавшемся в четверг голосовании.

- Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно легитимными, - заявил Путин. - Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, «накрутки» явки. Не говоря уже о сбоях при учёте поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.

ЧТО ПОРУЧИЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПУТИН

- Усилить общественный контроль за исполнением решений по борьбе с эпидемией коронавируса - вопросы социальной поддержки россиян, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО.

- Выработать прозрачный механизм распределения средств от повышения НДФЛ в пользу детей с тяжелыми заболеваниями

- Принять участие в контроле реализации долгосрочного плана по восстановлению экономики.

- Повестка палаты должна идти от жизни, от насущных потребностей людей.

КТО НАНЕС ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО ХИРОСИМЕ?

Новые члены Общественной палаты поднимали самые разные темы - от слабой вовлеченности детей в спорт и невозможности провести в нынешних условиях вступительные экзамены в театральные вузы в дистанционном формате. Но в конце вышли на проблему искажения истории.

- Конечно, и политики на Западе, и историки все прекрасно знают, - усомнился Путин в случайности искажения. - Они что, не знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, фашистская Германия напала? Что, это неизвестно, что ли? Все всё знают. Они что, разве не знают, кто добивал фашистскую гадину в ее логове, кто штурмом брал Берлин? Знают, конечно. Но в учебниках не пишут. В СМИ продвигают другие идеи.

У президента был пример и из другой части света.

- Что, неизвестно, кто нанес ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? - развел руками Путин. - Известно! Но в учебниках в Японии чего пишут? Союзники! Какие союзники? У союзников не было никакого ядерного оружия. Оно было только у США. Последовательно, шаг за шагом вымывают то, что не нравится.

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