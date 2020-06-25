2020-06-25T17:49:56+03:00
В мире

Политолог: На гей-флаг у посольства США нам надо ответить флагом Армии Юга на Садовом

Почему в истории американского рабовладельческого Юга не всё так однозначно
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Многие выразили возмущение — традиционным ценностям такие жесты не соответствуют, ЛГБТ-пропаганда в России запрещенаМногие выразили возмущение — традиционным ценностям такие жесты не соответствуют, ЛГБТ-пропаганда в России запрещенаФото: Facebook
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25 июня на фасаде здания посольства США (что на Новинском бульваре Садового кольца, близ дома-музея Шаляпина) появился радужный флаг — символ гей-сообщества. Формальный повод — в этот день в 1978 году данная хоругвь была впервые поднята, и как раз на территории Штатов, в Сан-Франциско.

Впрочем, некоторые наблюдали сей штандарт ещё предыдущим вечером, 24 июня. Как раз тогда в Москве проходил парад в честь 75-летия победы над нацистской Германией.

Многие выразили возмущение — традиционным ценностям такие жесты не соответствуют, ЛГБТ-пропаганда в России запрещена.

Политолог Михаил Фрибен в беседе с «КП» предложил дать американскому почину асимметричный ответ — и вывесить на здании напротив… флаг Конфедерации.

— Для нынешних американских либералов это будет посильнее, чем красная тряпка для быка. Ведь Юг США, проигравший в гражданской войне в 1865 году, олицетворяет всё, что современные «демократы» ненавидят: аристократизм и национализм, сословное деление общества, наконец, рабство (хотя оно было более сложным явлением, чем нам сейчас пытаются изобразить: чёрных рабов европейцам продавали другие чёрные — африканские царьки, а в той войне на стороне конфедератов сражались целые батальоны негров-добровольцев). Не даром последние годы в Штатах продолжается массовый снос памятников воинам-южанам. То есть мы используем принцип айкидо: направляем энергию оппонента против него самого, — уверен политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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