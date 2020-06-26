2020-06-26T00:22:38+03:00
Звезды

"Богиня": у поклонников перехватило дух от вида Леры Кудрявцевой в бикини

Телеведущая отдыхает с дочкой Машей на море
Ольга ЛИБГАРДТ
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Телеведущая отдыхает с дочкой Машей на мореТелеведущая отдыхает с дочкой Машей на мореФото: Борис КУДРЯВОВ
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Лера Кудрявцева вместе с дочкой Машей, которой в августе исполнится два года, отдыхает на Черном море в Краснодарском крае. Телеведущая и ее наследница поселились в санатории в Адлере. Звездная мама решила показать дочери те места, в которые сама часто приезжала в детстве.

Лера Кудрявцева наслаждается долгожданным отдыхом у моря. Благо, жаркая погода способствует принятию солнечных ванн. Теледива вместе с дочкой Машей отправилась на пляж.

Лера опубликовала фото с наследницей. Они позируют в купальниках в одной цветовой гамме. У телеведущей черное бикини в горошек, а у ее дочки - черный комплект в полоску. "Мое счастье", - подписала Кудрявцева трогательный кадр.

leratvleratv
Мое счастье
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От вида кумира у поклонников перехватило дух. 49-летняя знаменитость выглядит как девочка. "Лера, просто космос!", "Красотульки какие. Лерочка, фигура отпад", "Лера, Вы в прекрасной форме! Любуюсь", "Богиня", "Лера, как вам удается быть в такой форме?", "Идеальная кожа!", "Фигурка просто космос", - пишут фолловеры.

Свою долю восторженных комплиментов получила и Машенька. Публика отметила, что девочка растет невероятно красивым ребенком.

Чуть ранее Лера подробно описывала свой отдых. "Осваиваем российские здравницы. По-хорошему, конечно, нужно приезжать минимум на две недели и спокои но проходить процедуры. Но у меня, как всегда, все галопом. Даже диагностика показала зашкаливающий уровень стресса. Сегодня лежала в и одобромной ванне под релаксирующую музыку, а в голове «Что там Маша? Где? На солнце не спеклась? Сколько минут еще лежать?». Я скрытый псих", - делилась звезда переживаниями за Машу.

Напомним, Лера Кудрявцева счастлива замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше блондинки на 16 лет. Они поженились в 2013 году. Пять лет супруги не могли обзавестись потомством. В 2018 году родилась Маша.

Лера родила своего второго ребенка после трех попыток ЭКО. Телеведущая откровенно рассказывала, что прошла по-настоящему жестокий путь перед тем, как Маша появилась на свет. Она отметила, что тщательно скрывала свою беременность, потому что дико боялась. "Я прошла жестокий путь до появления Маши, что готова была на Луну улететь, лишь бы выносить", - призналась звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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