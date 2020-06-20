"На себя не похожа": фото изменившейся Леры Кудрявцевой вызвало оторопь

Лера Кудрявцева ответила Ксении Собчак, которая пожаловалась, что с трудом узнает своих коллег и знакомых в реальной жизни из-за фотошопа. Мол, на фотографиях и видео все выглядят не так, как в реальной жизни. Лера опубликовала в блоге коллаж из снимков "до" и "после" ретуши. Поклонники телезвезду не узнали.

Лера Кудрявцева вызвала оторопь у своих подписчиков, решив показать себя сначала без прикрас, а потом улучшив внешность с помощью специальной программы. "И только попробуй меня не узнай", - написала звезда. Лера позирует в кадре с синяками под глазами и платком на голове.

Поклонники стали оставлять в блоге ведущей тревожные сообщения. "Ни на одной на себя не похожи", "Реально не похожа на ту, какой я ее всегда видела", "На первой по губам можно узнать", "Что с фотошопом, что без фотошопа - не узнать", "О, Господи", "Как неожиданно", "Смело", "А что у Леры с лицом?", "Шея, конечно, на первом фото выдает возраст", "Где здесь Вы?! ", "Невозможно узнать", "Обалдеть, как так-то", - пишут потрясенные фолловеры.

leratv Ксения Собчак! И только попробуй меня не узнай!

Напомним, Лера Кудрявцева счастлива замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше блондинки на 16 лет. Они поженились в 2013 году. Пять лет супруги не могли обзавестись потомством. В 2018 году родилась Маша.

Лера родила своего второго ребенка после трех попыток ЭКО. Телеведущая откровенно рассказывала, что прошла по-настоящему жестокий путь перед тем, как Маша появилась на свет. "Я осознавала все риски и последствия тяжелой гормональной терапии, но желание завести ребенка превысило все. Это была, конечно, не первая попытка. Получилось, наверное, с третьей. После этого я два месяца просто бегала по врачам. Я знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Я колола их в живот, это была минимальная доза", - отметила блондинка.

Она отметила, что тщательно скрывала свою беременность, потому что дико боялась. "Я прошла жестокий путь до появления Маши, что готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. И если я не светила своим пузом, это не значит, что я не была беременная. Я просто остерегалась, потому что верю во всякие приметы, сглазы, тем более, когда ты ждешь вымоленного человека", - призналась звезда. А недавно ведущая поведала, что в прошлом году могла родить еще одного ребёнка, однако у нее не получилось выносить малыша.