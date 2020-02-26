Очередное разоблачение: Лера Кудрявцева показала себя без пухлых губ

Лера Кудрявцева в последнее время делится одним откровением за другим. В конце 2019 года телеведущая рассказала о том, что у нее лопнула силиконовая грудь, поэтому понадобилась срочная операция. Затем звезда экрана прилюдно продемонстрировала свои накладные ресницы. И вот теперь очередное разоблачение.

Лера Кудрявцева, похоже, решила раскрыть все свои секреты и тайны преображения. Не успев рассказать про драму с грудью и показать, что у нее накладные ресницы, теледива показала себя без пухлых губ. Вероятно, 48-летняя звезда решила узнать мнение подписчиков о своей натуральной красоте.

Поклонники давно говорили о том, что у Леры силиконовая грудь. Поговаривали, что и губы эффектная блондинка тоже увеличила. Кудрявцева развеяла все сомнения. Она поделилась архивным фото, сделанным 25 лет назад, на котором ее не узнать. Пухлых губ на лице знаменитости нет.

Лера тогда уже была мамой. В 1990 году у нее родился сын Жан от барабанщика "Ласкового мая" Сергея Ленюка.

leratv 25 лет назад

Кто-то из поклонников неожиданно вспомнили о том, что Андрей Разин однажды проговорился, что Лера якобы вскоре после родов сдала своего ребенка в детдом. "Разин сказал, что в этом возрасте вы бросили ребенка в детдоме", - написала подписчица.

Фолловеры тут же стали обсуждать, что это произошло после разрыва Кудрявцевой с Ленюком. Жана, по словам продюсера группы "Ласковы май", спас отец. Мол, он забрал мальчика обратно домой и сам занимался его воспитанием.

Лера молчать не стала. Она буквально вышла из себя, узнав о сплетнях. "Думаю, мой ребенок сейчас это прочитает и сам ответит вам. Большего бреда и не слышала даже", - разозлилась телеведущая.

Напомним, сын Леры Кудрявцевой уже и сам папа. Летом 2018 года у него и его супруги родился малыш. Это произошло буквально за пару месяцев до того, как Лера родила свою дочку Машу от хоккеиста Игоря Макарова. Так что внук и дочь Кудрявцевой - ровесники.