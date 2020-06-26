2020-06-26T14:02:32+03:00
Звезды

Странный вид Дмитрия Диброва с молодой женой вызвал оторопь

Телеведущий и его пятая супруга спровоцировали бурную реакцию поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Дибров с супругой Полиной.Дмитрий Дибров с супругой Полиной.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Дмитрий Дибров вот уже десять лет счастлив в браке с красавицей Полиной Дибровой. Четвертая жена на 30 лет моложе знаменитого телеведущего. Разница в возрасте ничуть не мешает супругам наслаждаться обществом друг друга. У пары подрастают три сына, младшему из которых недавно исполнилось пять лет. По этому поводу супруги закатили грандиозный праздник.

Полина Диброва постоянно публикует в блоге фото с мужем Дмитрием Дибровым и детьми. На днях она разместила фотоотчет со дня рождения младшего сына Ильи. От красочных снимков глаз не отвести.

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Такие ребята на стиле
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"Наша славная семейка семейка Адамс. Такие ребята на стиле. Мне кажется, что усы Дмитрию идут. Как вам перевоплощение? Комментируйте, друзья", - обратилась к поклонникам Полина.

В кадре многодетная мама предстала в черном атласном платье в пол, черном парике и при ярком макияже. Супруг модели надел синий костюм в полоску. Довершением образа стали тоненькие усики на лице отца семейства. Стоит отметить, что Дмитрий обычно всегда гладко выбрит.

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Самый вкусный торт - именинный
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Однако не все поклонники оказались довольны странным внешним видом Дибровых. "Нет, не идут усы, но а животик бы убрать", "Ну что скажешь, седьмой десяток Диме и инсульт! Пора от тусовок уходить и о душе думать...", "Он постарел на 200 лет", "Дмитрий Дибров с четвертой женой Полиной вызвал оторопь. Оторопь взяла и не отпускает!", "У Диброва жена донашивает платье старшей сестры с выпускного, который был в 2003-м", "Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости?", "Странно выглядят. Оба", - пишет публика.

Напомним, Дмитрий Дибров познакомился с Полиной Наградовой, когда ей было 17 лет. Два года, как признавался телеведущий, он растил и воспитывал будущую супругу. Когда красавице исполнилось 20 лет, они поженились. Произошло это в марте 2009 году. Их первенец - сын Александр - родился через год, 10 февраля 2010 года. Сын Федор появился на свет 6 декабря 2013 года, а младший Илья - 27 мая 2015 года. Многодетная мама очень трепетно относится к знаменитому супругу. И не скрывает, что счастлива в браке: "Просыпаемся в одном месте, едим одну еду, смотрим в одном направлении. Даже не верится, треть своей жизни я с этим человеком. Я герой, влюбленный герой".

Кстати, Дмитрий оградил молодую жену от бытовых проблем. Полина не без гордости рассказывала, что ее муж сделал все от него зависящее, чтобы у нее было свободное время на себя, а материнство было бы ей в радость. Она может позволить себе нанять прислугу и переложить на них рутинную работу по дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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