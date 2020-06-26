«Анастасия Волочкова использовала меня для своего обогащения»: влюбленный в балерину бизнесмен из Твери требует от нее через суд 30 миллионов рублей

Влад Фоменко ранее обращался через «Комсомолку» к Анастасии Волочковой, с которой у него, с его слов, был роман, с просьбой ответить ему и встретиться. Но Анастасия и слышать не хочет об этом человеке, тем более, он был судим за мошенничество. Однако сегодня влюбленный мужчина перешел от просьб к наступлению. Он подал в суд на балерину, о чем рассказала его представитель.

Вот выдержки из его искового заявления в судебную инстанцию: «Я был использован (Волочковой А.Ю.) в целях неосновательного обогащения, а именно 31.10.2014 года ответчица Волочкова А.Ю. приобрела в собственность жилой дом с существенными недоделками (копия выписки из ЕГРП – прилагаю). Проживая совместно со мной, Волочкова сообщила мне о необходимости проведения ремонтных работ, попросила привлечь моих знакомых строителей, которые составили договор и смету на проведение работ на сумму 30 000 000 руб. При этом Волочкова гарантировала оплату указанных работ. Однако, перед тем, как строители завершили выполнения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнала их с объекта и прекратила любые отношения со мной. Принимая во внимание мои отношения с ответчицей, строители выставили мне счета, которые я под угрозой возбуждения уголовных и гражданских дел был вынужден оплатить. Таким образом, ущерб, причиненный мне действиями Волочковой, составил 30 000 000 руб. Я попал в долговую кабалу и должен был находить деньги любым способом. Результатом сложившейся ситуации стали мои проблемы с законом. Был осужден 05.09.2017 г. Черемушкинским районным судом по ст. 159 ч. 3 на срок 2 года и 6 месяцев.

Освободившись, я попытался связаться с ответчицей для того, чтобы узнать про ее беременность от меня (она говорила, что была беременной от меня). Однако Волочкова на связь со мной не вышла, заблокировала все телефоны и через своего адвоката Юлию Вербицкую публично обвинила меня во лжи и заявила, что я болен психически, чем причинила мне моральные вред и страдания. В результате действий Ответчика и его адвоката Вербицкой моя жизнь пошла под откос, из меня сделали посмешище, я не могу устроиться на работу и нахожусь в состоянии затяжной депрессии…»

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, в свою очередь, получила от бизнесмена письменную претензию следующего содержания: «В связи с распространенными Вами в отношении меня сведениями оскорбительного и не соответствующего действительности характера, требую возместить причиненный мне моральный вред, который я оцениваю в сумме 100 000 000 руб. 00 коп.».

Влад Фоменко подал иск в суд

Влад Фоменко подал иск в суд

- В ближайшие дни я намерен пройти полную психиатрическую экспертизу, - пояснил Фоменко «КП». - Так как Анастасия Юрьевна Волочкова обвинила меня в душевном нездоровье, и через прессу даже предложила оплатить мне лечение в хорошей клинике для сумасшедших. Вот так мне теперь, к сожалению, приходится общаться с некогда любимой женщиной Настенькой Волочковой! А ведь нас связывают месяцы счастья, и возможно, общий маленький ребенок. Теперь же общаемся через журналистов и адвокатов. Это горько и досадно. Но моей вины, видит Бог, в этом нет.

- Моя доверительница и я знакомимся с иском Владислава Фоменко. Ввиду того, что его претензии явились для нас неожиданностью, то комментарии по этому поводу смогу дать позже, - сказала «КП» адвокат Анастасии Юлия Вербицкая-Линник.

Что все-таки движет Владиславом Фоменко – стремление привлечь внимание экс-возлюбленной или же досадить, отомстив ей за сломанную, по его словам, жизнь? «Комсомолка» продолжает следить за этой историей.

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В прошлом номере еженедельника мы опубликовали рассказ предпринимателя, который через «КП» обратился к Анастасии Волочковой. Владислав Фоменко из Твери уверял, что не может выйти на связь с балериной, которая, с его слов, была от него беременна. (подробности)