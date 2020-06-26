На небе появилось непонятное Нечто: российский астроном сделал потрясающее открытие

Самородок из Крыма, астроном-любитель Геннадий Борисов как обычно обозревал небо в свой громадный самодельный телескоп в надежде открыть новую комету. Но что это? В созвездии Цефея – нечто туманное. На комету похоже, вот и хвостик есть. Но – не движется. Значит, не комета. Туманность! Однако, откуда она взялась? Борисов перевернул все возможные атласы и фотографии, начиная с 1950-х годов. И вот что оказалось.

Здесь испокон веков было молекулярное облако, невероятно темное. Причем именно в точке, где явилось Нечто, чернота сгущалась до невероятного уровня. Что такое молекулярное облако? Обычно в космосе царят такие жесткие условия, что материя распылена до состояния атомов и элементарных частиц. А тут – образуются молекулы. Почему? Здесь, как правило, очень холодно. На вещество не воздействуют посторонние энергии. И оно постепенно собирается. Сначала в молекулы. А потом и новые звезды могут возникнуть. Именно по причине холода такие облака черны, как ночь.

Еще в 2011 году, как показывают старые снимки, кроме тьмы, там не было ничего. Однако уже летом 2013 года стала проявляться странная туманность. Ее тогда сфотографировали, и не заметили. И так много раз, снимали, и клали фотографии на полку. Хотя в 2014 году туманность разгорелась не на шутку. И вот наконец на нее наткнулся Борисов.

Что же это такое? Давайте рассуждать логически. Туманностей на небе много. Некоторые – остатки сверхновых звезд – сияют сами. При взрыве сверхновой их так накачало энергией, что они не могут остановиться, излучают и излучают. Другие – таких большинство – отражают чужой свет. Тогда рядом должна быть какая-то звезда, источник света. Вроде бы открытое Борисовым Нечто должно быть туманностью именно такого, второго рода. Но – не складывается.

Дело в том, что туманность стала светиться вдруг, следовательно, рядом должна быть какая-то звезда, которая не горела, и вдруг засияла. Но такой звезды там нет. Там вообще поблизости ничего нет, только беспредельные пространства космоса. Иными словами, это Нечто в самом деле явилось из ничего и светится непонятно как.

Возможно, Борисов наблюдает рождение новой звезды. Но чтобы она рождалась так быстро, на наших глазах? Да и откуда возьмется свечение, если в гипотетической новорожденной звезде еще не начались ядерные реакции, она еще и в шарик-то не собралась? Похоже, пока никто не может понять, что же именно наблюдает Борисов, а вслед за ним и профессиональные астрономы (он уже оповестил об открытии все астрономическое сообщество).

Геннадий Борисов ворвался в мировую элиту астрономического мира в прошлом году. Ведь это именно он открыл первую в истории межзвездную комету. Осколок другой планетной системы когда-то оторвался от нее и миллиарды лет летал в пустоте, и вот приблизился к Солнцу. Астрономы теоретически знали, что кометы могут покидать окрестности родной звезды. И наше Солнце иногда своей гравитацией выкидывает некоторые кометы вон. Но они никогда не видели фрагмент чужой планетной системы прямо у себя «дома». Свои открытия Борисов делает с помощью гигантского самодельного телескопа. За выдающиеся достижения, которые Борисов делает на самодельном оборудовании, россиянин попал недавно в Книгу рекордов Гиннеса.

Можно ли самому наблюдать невероятное Нечто? Созвездие Цефея – у самой Полярной звезды, так что в наших широтах оно никогда не заходит. Можно подождать темных ночей (в Крыму ночи не такие светлые, как в Средней полосе, это сыграло Борисову на руку), и сфотографировать невероятную туманность с длинной выдержкой. Конечно, для этого нужны и опыт, и какое-никакое оборудование, например, мощный телеобъектив, который умеет «идти» вслед за звездами, а еще лучше – телескоп.

Тем временем ждем реакции от любителей тайн, которые сейчас примутся комментировать открытие. Кто-то скажет, что это, безусловно, предвестник конца света, иные вспомнят несуществующую планету Нибиру, а самые проницательные увидят в невероятной туманности Тень из фантастического фильма, которая понемногу движется к Земле. Кстати, мы в самом деле не знаем пока, на каком расстоянии располагается открытый Борисовым объект. Так что поле для домыслов и догадок широчайшее.