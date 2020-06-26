Минкультуры пообещало исключить ситуации, подобные делу "Седьмой студии"

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:32:05+03:00

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Российское министерство культуры и представители культурного сообщества разрабатывают меры, которые исключат возникновения ситуаций, подобные делу "Седьмой студии". Ведомство уже разработало проект закона, которые разделит сферы управления театром межу художественным руководителем и директором. Об этом сообщается в заявлении главы министерства Ольги Любимовой 26 июня, чьи слова приводит пресс-служба органа власти.

Любимова подчеркнула, что Минкульт в уголовном деле Серебренникова — потерпевшая сторона. Речь идет о причинении государству крупного ущерба.

- Мы прорабатываем меры, исключающие похожие трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами и сметами. Разработан проект закона, закрепляющий разделение сфер управления театром, концертной организации. Это разделение не является императивом, но возможностью. Подобное до сих пор не прописано на законодательном уровне, - сообщила министр культуры.

В настоящее время по закону у театра только один глава. Если худрук – это творческий лидер, то он часто становится руководителем, а главный менеджер оказывается в позиции заместителя. Получается, что контракт заключается именно с худруком, и он оказывается ответственным лицом, в том числе за решения менеджеров.

Новые закон даст возможность учредителю заключать договор с двумя лицами: с худруком и с директором на финансовое руководство. Это обеспечит баланс между административно-хозяйственной, финансовой деятельностью с одной стороны и творческой деятельностью с другой. Проект нормативного акта сейчас согласуют законодатели, но российская трехсторонняя комиссия уже его одобрила.

- Этим нововведением мы фактически исполняем поручение нашего президента по доработке законодательства и устранению нормативных правовых пробелов, - добавила Ольга Любимова.

Напомним, что сегодня московский суд огласил приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и его коллегам по делу "Седьмой студии". Сторона обвинения заявила, что студия завышала свои расходы в 2,5 раза, похитив из бюджета страны 129 миллионов рублей. Суд позже признал Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU