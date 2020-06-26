2020-06-26T13:28:18+03:00
Общество

Суд назвал сумму ущерба по делу "Седьмой студии"

Она соответствует сумме, которая значится в последней экспертизе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Суд признал ущербом по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии" 129 миллионов рублей, именно эта сумма значится в последней экспертизе.

Напомним, сегодня, 26 июня, Мещанский суд Москвы огласит приговор режиссёру Кириллу Серебренникову и его коллегам по делу "Седьмой студии". Серебренникова признали виновным в мошенничестве 129 миллионов рублей.

Сам Кирилл Серебренников свою вину не признаёт.

Бывшую сотрудницу Министерства культуры Софью Апфельбаум суд признал виновной в халатности по делу "Седьмой студии", переквалифицировав её дело с обвинения в мошенничестве.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что для Серебренникова прокурор запросил шесть лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей, для продюсера "Седьмой студии" Малобродского - пять лет колонии.

Сайт KP.ru также сообщал, что в Кремле не стали давать оценку дела "Седьмой студии", однако считают это поводом для анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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