Гид по фальшивкам: пять мест, где вы почти наверняка нарветесь на контрафакт

Объем нелегальной торговли ширпотребом в России превышает 5 трлн рублей. Около трети всех товаров повседневного спроса — контрафакт. И если раньше главным ее каналом были рынки, то теперь все больше — соцсети и видеоблогеры.

Государство пытается бороться с «левой» торговлей, вводя обязательную маркировку все большего числа товаров. Но виртуальному миру это «параллельно» - следует вывод из исследования, подготовленного консалтинговой компанией ТИАР-Центр. Напротив, поддельные товары еще больше выигрывают в цене в сравнении с нормальными. И как быть потребителю?

ГДЕ МЫ ЭТО ПОКУПАЕМ?

Торговать контрафактом нынче стало даже модно. 80 млн просмотров — аудитория разнообразных видео о том, как на этом сделать бизнес, и это только в ютьюбе. Они хорошо вписываются в общую струю всевозможных тематических групп и каналов, посвященных, как иронично говорят эксперты, «успешному успеху».

Торговая цепочка выглядит не очень замысловато — осилить ее способен даже подросток. Закупаются контрафактом, по большей части китайским, как и раньше, на оптовых рынках. В первую очередь — столичных. Как утверждают гуру из интернета, именно там лучше всего искать товар по бросовым ценам для развития бизнеса в регионах. А дальше — на дворе 21 век. Вот рейтинг каналов, по которым все это распространяется, минуя все возможные маркировки и контроли.

1) Социальные сети

Пальма первенства, как утверждается в исследовании, за Вконтакте и Instagram. Деталь: в большинстве случаев на фото в соцсетях товар выглядит лучше, чем на самом деле. Нередко продавцы вообще не заморачиваются и ставят фото оригинальных товаров.

Минус для торговцев — администрация соцсетей рано или поздно такие странички отслеживает и блокирует. Но есть и много плюсов: создать и поддерживать «продающую» страницу в соцсети несравнимо проще, чем интернет-магазин. С этой задачей может справиться совсем «чайник» - тебе даже фото автоматом обработают.

2) Маркетплейсы

Это что-то вроде интернет-рынков, где каждый продавец предлагает свой товар. «Авторы каналов и групп массово продают курсы по организации продаж на маркетплеи сах; однако другие эксперты из числа авторов отмечают, что маркетплеи сы — сеи час не самыи лучшии канал из-за массы продавцов-новичков («продавцы-школьники») и образуемого ими демпинга», - рассказывается в исследовании.

3) Лендинги

Вы с ними точно знакомы, избежать этого, пользуясь интернетом, невозможно. Это простенький одностраничный сайт, где предлагается один товар — максимум два-три однотипных — с вариациями. Раскручивается через контекстную рекламу. Вы искали, например, в яндексе маски — а вам потом отовсюду лезут окна с предложениями масок. В том числе и от «серых» продавцов. Контрафакт продается не только через интернет. Но офлайн-торговля нынче тоже выглядит совсем не так, как в 90-е.

4) «Дизайнерский шоурум»

Что-то типа торгового павильона с одеждой «от молодых перспективных российских дизайнеров». На деле продается китайский ширпотреб со столичных оптовых рынков или закупленный через маркетплейсы. Этикетка перелицовывается, цена увеличивается вдвое. Доказать, что «перспективный дизайнер» не сам сшил, довольно сложно. Вариант - «сток люксовых товаров». Типа распродажа брендовых вещей из «старых коллекций».

5) «Островок» в торговом центре.

Обычно специализируется на одном виде или одной категории товаров: мелкая электроника, чехлы к телефончикам и прочие аксессуары, майки, батарейки. Как правило, исчезают раньше, чем на них успевает наехать какая-нибудь проверка Роспотребнадзора. Долго торговать и смысла нет: прибыль с продажи одной контрафактной батарейки окупает затраты в три-четыре раза.

ЧЕМ ПОДДЕЛКИ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?

Как утверждается в исследовании, большинство покупателей контрафакта не особо и обманываются - понимают, что берут левый товар. Но не видят в этом проблемы. Ну подумаешь, сломается — цена копеечная. Не еда — не отравишься. А оригинальный товар стоит в разы дороже. Вот вам примеры, почему это рискованно.

- Контрафактная бытовая химия может спровоцировать дерматит и аллергические реакции. Она зачастую содержит запрещенные вещества: формальдегид, фенолы, тяжелые металлы.

- Главная проблема с наушниками-подделками — плохое качество производители пытаются компенсировать более громким звучанием. Превышаются нормы по безопасной громкости. Что уже привело к увеличившемуся числу заболеваний органов слуха среди молодых людей — вплоть до развивающейся в весьма раннем возрасте глухоты.

- Батарейки, зарядники, провода, аккумуляторы — могут загореться и даже взрываются. Бывает, начинает глючить электропроводка в доме. Но это все же достаточно редкие случаи. А самый частый — выводят из строя недешевую технику, чаще всего страдают оригинальные дорогостоящие мобильники.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ НАРВАТЬСЯ?

Вот несколько советов от авторов исследования. - Идеальный вариант — покупать в официальных магазинах. Да, не способствует экономии. Но надежно. Как минимум, стоит понимать, что если наушники AirPods от Apple стоят в официальном магазине около 15 тысяч рублей, то не могут продаваться точно такие же или такого же качества за 5 тысяч рублей.

- На том же YouTube есть тысячи роликов о том, как отличить контрафактный товар от оригинального. Можно воспользоваться ими, хотя стопроцентный результат не гарантирован. - Делать покупки через соцсети удобно и может казаться выгодно. Но больше всего контрафакта сбывается именно через них. Самый простой способ оценить надежность магазина в социальных сетях – подробнее его изучить. Характерный вариант: страница создана всего несколько месяцев назад, а там уже обилие положительных отзывов, которые заставляют вас довериться, - шанс попасться на контрафакт высок.

КОНКРЕТНО

Что чаще всего подделывают

Детские игрушки 35%

Одежда и обувь 29%

Электроника и аксессуары к ней 17,5%

Батарейки 15%

Бытовая химия 15,5%

Парфюмерия и косметика 10%

ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ТОП-5 ХИТОВ ПРОДАЖ У ФАЛЬСИФИКАТОРОВ...

1. Наушники Apple AirPods

Да-да, те самые модные беспроводные наушники, которые сейчас торчат из ушей почти у каждого второго подростка, да и у взрослых тоже. Цена оригинальных в среднем от 10 до 20 тысяч рублей. Поддельных — 4-6 тысяч (а оптовая — 1,5-2,5 тысячи). В видеороликах про бизнес на контрафакте авторы открыто сообщают, что в некоторых регионах каждые вторые такие наушники — подделка. Правда, жалуются на большой процент брака: почти каждые четвертые псевдо-airpods вообще не работают или имеют другие явные дефекты.

2. Популярные игрушки

Нынешние хиты: плюшевые авокадо, акулы, копирующие оригинальную плюшевую акулу из IKEA (Блохэи ), куклы L.O.L., «игрушки-пледы».

3. Нижнее белье люксовых марок

Тут спрос стабилен. И его скачки — тоже, они традиционно приходятся под Новый год и 8 Марта. К этим праздникам фальсификаторы готовятся особенно усиленно: под них формируются подарочные наборы.

4. Чехлы для смартфонов

Стоимость оригинального чехла Apple в официальном магазине - от 2 532 руб. Поддельного - от 200 до 1000 руб. Пользуются спросом и другие аксессуары для смартфонов с логотипами культовых брендов.

5. Одежда и обувь известных брендов

Ее подделывали всегда — меняются только марки, которые в «топе» у фальсификаторов. Сейчас главные хиты — молодежная уличная одежда: Nike, New Balance, Fred Perry, Lacoste и т.п.

(По данным ТИАР-Центра)

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