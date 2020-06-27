После гибели Джорджа Флойда в Миннеаполисе отменяют полицию — и сейчас жители жалуются на бомжей и грабителей

Столицей обеих российских революций-1917 был Петроград. Столицей американской революции-2020 стал Миннеаполис в штате Миннесота. 25 мая четверо полицейских (двое белых, один азиат, один смешанных кровей) задержали здесь Джорджа Флойда (афроамериканца), после чего он умер. Вспыхнули невиданные и самые массовые за всю историю США протесты, по традиции перешедшие в погромы.

Формально — против расизма и полицейского насилия: в среднем каждый год от рук копов действительно гибнет около тысячи человек. Но «революция» превратилась в борьбу с государством — демократическая публика, в том числе вполне обеспеченные люди левых взглядов, требуют упразднить полицию как «рассадник шовинизма» (и да, по иронии судьбы, офицера, из-за которого погиб Флойд, зовут Дерек Шовин).

При этом Миннесота — штат сплошь демократический, почин поддержали на самом верху — и не то чтобы упразднили полицию, на фактически поставили её вне закона.

Результаты спорные. Например, местные жители жалуются на засилье бомжей: в парке «Пороховница» (Powderhorn Park) около 300 асоциальных элементов разбили свой, если так можно сказать, городок. Ещё парк облюбовали проститутки и наркоторговцы. «Товар» толкают здесь же (полиции ведь нет). Есть сведения, что как минимум один человек чуть не умер в «Пороховнице», от передоза и был госпитализирован.

— Я больше не отправляю своих детей, 9 и 12 лет, играть в парке одних, — говорит местная жительница Керри Найтсшейд. А её соседи жалуются, что в буквальном смысле боятся спать по ночам.

В округе увеличилось количество краж и грабежей. Правда, состоятельные местные жители проявляют «расовую сознательность» — в полицию (которая формально ещё действует) об этих преступлениях не заявляют. «Наши предки угнетали этих несчастных столетиями, они имеют право на восстание». Более того, когда полиция всё-таки попыталась разогнать «городок бомжей», многие жители (левые активисты) ей воспрепятствовали. Дали ли они кров бродягам в собственных домах — однако, не сообщается.

— Мы не будем выгонять людей [бродяг, представляющих угрозу — ред.], если им некуда идти, — утверждают местные чиновники.

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