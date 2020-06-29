Ефремов не пошел на кладбище в годовщину смерти матери

Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, тяжело переживает положение, в котором оказался, недавно даже пережил сердечный приступ. Правда, до вызова скорой дело не дошло.

Случилось это 25 июня - в первую годовщину смерти матери Ефремова, актрисы Аллы Покровской. В этот день положено заказать панихиду в храме, посетить могилу... Ефремов даже начал было обсуждать с адвокатом возможность подачи ходатайства, чтобы ему позволили выезд на кладбище. Но потом от этой идеи отказался. Надо отметить, что свою мать актер безумно любил, не раз повторял в интервью: «Для меня она абсолютный авторитет во всем».

Всегда помнил о детях

Тем временем в воздухе повис вопрос, на что будет жить семья Ефремова, если он получит срок и на несколько лет окажется в колонии. У актера шестеро детей от разных жен. Трое младших - несовершеннолетние, родились в нынешнем браке с Софьей Кругликовой: Вере 15 лет, Наде - 13, Борису - 10.

56-летний Ефремов последние лет десять зарабатывал очень прилично, потому семья жила в достатке. По примерным оценкам, доходы артиста от съемок и спектаклей в урожайные годы могли доходить до 40 - 50 млн рублей в год.

Однако каких-то очень уж значительных сбережений у семьи нет: тратил Ефремов тоже много. «Миша редко отказывался от работы, потому что трудоголик», - любила говорить жена Софья, но дело еще и в том, что актер стремился заработать как можно больше. Известный как большой любитель выпить, он при этом еще и достаточно заботливый отец - никогда не отказывал в помощи ни троим старшим детям, ни даже бывшим женам.

Старшим сыновьям Никите (его мама - филолог Ася Воробьева) и Николаю (от актрисы Евгении Добровольской) Ефремов жилье купил, а дочь Анну-Марию поселил в квартиру, которая ему досталась в наследство от матери после ее смерти.

Мать Анны-Марии, актриса Ксения Качалина, страдает тяжелейшим алкоголизмом, и ее жизнеобеспечение - тоже забота Ефремова. Свадьбы сыновей оплачивал тоже он. В общем, благополучие огромного количества людей зависело от финансовых возможностей актера.

Деньги соберут «одним звонком»

Против помощи детям от всех браков Ефремова нынешняя жена Софья Кругликова не возражала - даже утверждала, что помощью семье актер не ограничивался и якобы всегда рвался прийти на выручку попавшим в сложную ситуацию друзьям.

Несмотря на троих детей, жена актера работу не бросала - преподавала в Гнесинке, работала звукорежиссером на студии. Сейчас из-за пандемии у нее вынужденный перерыв. И, конечно, ее доходы вряд ли смогут полностью обеспечить нужды многодетной семьи, которая привыкла к определенному уровню жизни - к личному водителю, помощницам по хозяйству.

Вероятно, значительные средства могут понадобиться для выплаты компенсации семье погибшего в аварии Сергея Захарова.

Как известно, его родные не раз заявляли, что деньги от Ефремова не примут, но решение об обязательной выплате может принять суд.

Быстро обратить в живые деньги семья Ефремова может свою недвижимость - например, дачный комплекс из двух домов в Юрмале. Правда, сообщения о том, что дома продают за 50 млн руб., адвокат актера опроверг. И заявил, что деньги на присужденную компенсацию соберут «одним звонком по друзьям моего клиента». По мнению юриста, выплата, определенная судом, составит всего 1 - 1,5 млн руб.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Готов усыновить детей погибшего»

Адвокат актера Эльман Пашаев рассказал о своем подопечном в эфире радио «Эхо Москвы». Вот несколько фрагментов его выступления.

«Он в плохом состоянии, еще не отошел от шока».

«У него все нарушения только за незаконную парковку - он просто не умеет пользоваться телефоном, чтобы за парковку платить. Он даже скоростной режим никогда не нарушал».

«Пил он по праздникам, когда были мероприятия. Он не пил каждый день. Он один из самых высокооплачиваемых актеров в России. Если бы он был хроническим алкоголиком, кто ему бы дал такие гонорары и такие роли, в которых он снимался?»

«Человек готов максимально помочь детям [погибшего]. Он готов их даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784083" frameborder="0"></iframe> Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

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