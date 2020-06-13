"Слава Богу, мама моя не увидела": Михаил Ефремов покаялся за смертельное ДТП

Михаил Ефремов спустя четыре дня после смертельного ДТП обратился к семье погибшего водителя Сергея Захарова. Актер попросил прощения у родственников мужчины, а также покаялся перед своей женой и шестью детьми. Особые слова артист сказал в адрес мамы Аллы Покровской. Она скончалась 25 июня 2019 года на 82-м году жизни. Михаил Олегович очень трепетно относился к родительнице.

"Я не понимаю, как дальше жить", - заявил Михаил Ефремов. Он заверил, что не собирается "отмазываться". "Как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", - говорит он в ролике, опубликованном на YouTube-канале "Гражданин поэт".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.12 июня 2020

Отметим, Михаил Олегович очень трепетно относился к своей маме - актрисе и режиссеру Алле Покровской. Она умерла в возрасте 81 года. После ее смерти Ефремов рассказывал, что у Аллы Борисовны было "много болезней". Но она старалась никогда о них не говорить. Любящий сын много вкладывал сил и средств в ее лечение.

"Мамочку свою я очень люблю, сильно боюсь и преклоняюсь перед ней. Для меня она абсолютный авторитет во всем. Никто меня так сильно не критикует, и никто так сильно меня не любит, как мама... Я загадал единственное желание, чтобы во всех-всех жизнях и мирах моей мамой была Алла Покровская...", - говорил Михаил Олегович.

Покровская была третьей и последней официальной женой любвеобильного Олега Ефремова. Олег Николаевич был старше Аллы Борисовны на 10 лет и к тому времени стал не только известным актером и именитым режиссером, но и знаменитым бабником. О его романах судачила вся Москва.

Их брак официально продлился 16 лет, но расстались они уже через восемь лет совместной жизни. Алла осталась с сыном в их прежней квартире. После развода, ей тогда было чуть за 40, она могла много раз снова выйти замуж. Но не стала. Она ценила бывшего мужа. До конца жизни Ефремова они очень близко общались.

Покровская единственного сына обожала и очень им гордилась. В кино мальчика пригласили сниматься уже в 12 лет: в фильме "Когда я стану великаном" он, к удивлению Олега Николаевича, "переиграл" знаменитого отца. "Миша очень сердечный человек, мне очень помогает, вот машину подарил. Я никогда не занималась им так, как надо, а тогда мне казалось, что это - норма, поскольку сама редко видела своих родителей, что не мешало нам очень любить друг друга. Мне казалось, что если у тебя такие родители, то расти, как трава, и вырастешь достойным. Теперь я понимаю, что это не так", - признавалась она в одном из интервью.

Души не чаяла она и в своих внуках. Когда у нее как-то спросили, чего ей больше всего не хватает, она ответила, что мамы и папы. Главным же для нее было, чтобы все ее близкие были живы и здоровы.

Михаил Ефремов, его мама актриса Алла Покровская и дочь Анна-Мария ЕфремоваФото: Борис КУДРЯВОВ

Стоит отметить, что смерть мамы стала ударом для Михаила Олеговича. Его пятая супруга Софья Кругликова рассказала о том, что актер пил с лета 2019 года. "У него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", - жаловалась многодетная мать.

А 8 июня 2020 года произошла эта жуткая авария в центре Москвы. Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. Пострадавший водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. Актеру грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, артист сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция также установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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