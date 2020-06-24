Чтобы расплатиться за смертельное ДТП: Михаил Ефремов продает дом за 50 млн

Михаил Ефремов находится под домашним арестом после смертельного ДТП в центре Москвы. По понятным причинам актер не может сниматься, выходить на сцену и гастролировать, то есть пополнять семейный бюджет. У артиста есть кое-какие сбережения, которые пойдут на оплату адвокатов и обеспечение малолетних детей. Однако этих денег не хватит, если звезду "Современника" посадят в тюрьму. Ему грозит наказание от 5 до 12 лет. Поэтому Михаил Олегович продает дом в Прибалтике.

У Михаила Ефремова с детства астма. С юности он бывал в Прибалтике - мама Алла Покровская возила сына по санаториям. Она считала прибалтийский воздух целебным. Мол, смесь морского и хвойного воздуха дают желаемый эффект.

Когда Ефремов скопил гонорары, он решился на покупку двух домов близ Юрмалы. Недвижимость Михаил Олегович купил на большом участке. Стоимость каждой виллы тогда была от 200 до 300 тысяч евро (около 15-23 миллионов рублей). Сейчас, понятное дело, их можно продать дороже.

Сам актер рассказывал: "Мы живем в десяти минутах ходьбы от центра - тут настоящая рижская Юрмала, а не рублевская. Наши соседи обычные местные жители. У нас всегда спокойно, тихо".

Сейчас за его домами присматривают их бывшие владельцы. После того, как они продали Ефремову недвижимость, остались у звезды на небольшом окладе. Присматривают за коттеджами, пока хозяев нет, ведут хозяйство.

Теперь же стало известно, что Ефремов продает один из домов за 50 миллионов рублей. Часть этих денег пойдет на выплату компенсации семье погибшего Сергея Захарова, на остальное будут жить жена и дети актера, если он сядет в тюрьму.

Дом Михаила Ефремова в Юрмале.Фото: Иван ВИСЛОВ

В открытых источниках сообщалось, что имущество Ефремова тянет на полмиллиарда рублей. В 2004 году он продал четырехкомнатную квартиру своего отца Олега Ефремова на Тверской улице за 500 тысяч долл. После развода с четвертой женой Ксенией Качалиной он купил квартиру в Плотниковом переулке у Арбата за 120 миллионов рублей. Также у Михаила Олеговича есть особняк в Подмосковье.

Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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