На Плутоне обнаружен океан: подробности астрономической сенсации
Снимки, которые еще в 2015 году сделал зонд NASA «Новые горизонты» (New Horizons ), пролетев рядом с Плутоном, в который раз убедили: он - Плутон - промерз не насквозь. Подо льдом этой бывшей планеты - девятой от Солнца – скрывается океан жидкой воды.
Алан Стерн, руководитель миссии «Новые горизонты», его коллеги Фрэнсис Ниммо (Francis Nimmo) и Карвер Бирсон (Carver Bierson) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе (UC Santa Cruz) еще в 2016 году, рассмотрев ледяноую поверхность Плутона, предположили, что сформировалась она на чем-то жидком. То есть, намерзла. Ныне ученые в этом уверились, о чем сообщили в журнале Nature Geoscience.
На снимках хорошо заметно, что поверхность изобилует структурами, например, трещинами и разломами, которые свидетельствуют о том, что Плутон расширяется. Чтобы такое происходило, необходима скрытая внутри вода. Жидкая вода, объем которой увеличивается по мере превращения в лед.
Трещины в ледяной поверхности, которые позволили сделать вывод о существовании под ней океана.
Авторы исследования делают вывод: на Плутоне когда-то было гораздо теплее - настолько, что вода находилась в жидком виде и покрывала всю планету. Подобные – тепличные - условия, по мнению ученых, сложились там примерно 4,5 миллиардов лет назад – раньше, чем на Земле, которая обзавелась своим океаном на 500 миллионов лет позже Плутона.
Плутон в разрезе.
Объяснять, почему Плутон замерз, ученые пока даже не пробуют. Но не исключают, что за тот период, пока там было еще тепло, в местном океане могла зародиться какая-нибудь живность – вплоть до весьма сложной, у которой потом нашлось время приспособиться к существованию подо льдом.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Вода, вода, кругом вода в Солнечной системе
Плутон со своим океаном был бы второй, помимо Земли, планетой с жидкой водой, если бы до сих пор считался планетой. Тем не менее в Солнечной системе он стал девятым «водным миром». Собранные к настоящему времени данные свидетельствуют: помимо Земли и Плутона, которого ныне считают карликовой планетой, жидкая вода имеется на спутниках Сатурна, Юпитера и Нептуна – на Энцеладе, Тритоне, Дионе, Европе, Каллисто, Титане и Ганимеде. Все эти небесные тела скрывают подо льдом океаны.
Видео полета над Плутоном.Видео полета над Плутоном
Самое удивительное, что Земля обладает весьма скудными запасами воды по сравнению с другими мирами. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration), ее у нас 1,3335 зетталитров (Zl) – или 1,3335 миллиардов кубических километров (1 зетталитр равен 1 миллиарду кубических километров). К примеру, на спутнике Юпитера Ганимеде воды в 26 раз больше.
Стив Вэнц (Steve Vance) – ученый из NASA (Jet Propulsion Laboratory) – обобщил имеющиеся данные и составил своего рода «рейтинг водянистости» объектов Солнечной системы. Расположил их в порядке увеличения объема имеющейся воды, указав еще и ее долю в общей массе небесного тела. По этому показателю Земля на последнем месте – пустыня по сравнению с другими мирами. Трудно поверить, но доля воды в массе Земли всего 0,12 процента.
Ученые знают, где в Солнечной системе больше всего воды.
Похоже, кстати, что водяных миров - эдаких солярисов – полно и за пределами Солнечной системы. Планетой-океаном , к примеру, ученые считают Проксиму Центавра Б (Proxima Centauri b), которая была недавно обнаружена у ближайшей к Солнцу звезды - Проксимы Центавра. До нее чуть больше 4 световых лет. Подробности в материале Астрономы нашли Солярис.
СПРАВКА « КОМСОМОЛКИ»
Площади поверхности Плутона и России примерно одинаковы
Зонд "Новые горизонты" летел до Плутона почти 5 миллиардов километров, стартовав в 2006 году.
На кадрах, которые он передал на Землю, оказавшись в 18 тысячах километрах от поверхности Плутона, ученых изумило огромное ледяное плато в виде сердца. Или женской задницы, плавно переходящей в тонкую талию. Кому что видится. Sputnik Planum - так назвали в NASA эту местность. В честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР. На плато и были замечены те характерные геологические особенности, свидетельствующие о расширении планеты.
Плутон открыл в 1930 году Клайд Томбо из обсерватории Лоуэлла. За что получил медаль от Лондонского королевского астрономического общества.
Было три варианта для названия открытой планеты - Минерва, Кронос и Плутон. В обсерватории единогласно проголосовали за последний, предложенный Венецией Берни - 11-летней школьницей из Оксфорда.
У Плутона есть большой спутник Харон. По сути, они двойная планета. Вокруг этой пары вращаются четыре крошечных спутника, превращая все «семейство» в так называемую систему Плутона.
Диаметр Плутона - примерно 2400 километров, Харона - 1200.
До 2006 года Плутон считался полноценной девятой планетой Солнечной системы. Но был понижен в «звании» до карликовой планеты.
Занятно, но площадь поверхности Плутона составляет примерно 18 миллионов квадратных километров - почти как у России.
Ледяные поля и горы Плутона: снимок с зонда "Новые горизонты".
Сейчас это кажется невероятным. Но примерно через 7-8 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Землю. Ныне холодный и мрачный Плутон станет теплым и светлым. То есть, окажется тем местом, которое сможет приютить у себя наших далеких потомков. Правда жить им придется в воде. Или на воде.
О «политических» спорах вокруг Плутона читайте Плутон опять может стать планетой
ИСТОЧНИК KP.RU