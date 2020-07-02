2 июля – День уфолога: Общество пустых тарелок

Прогрессивное (или не очень, как посмотреть) человечество отмечает День уфолога, и это очень забавно, потому что уфологи есть, а инопланетян никаких нет. Безусловно, когда-нибудь официальная наука уфологам «спасибо» скажет. Неутомимые искатели «зеленых человечков» обнаружили массу редких и пока непонятных природных явлений. Темная материя, квантовые эффекты, психические поля – мало ли что скрывается за наблюдениями неопознанных объектов. Но – точно не инопланетяне.

Уфология – это про «инопланетян под кроватью». Марьиванну из Таганрога на тарелку похитили, опыты с ней ставили. С утра она, как ни в чем не бывало, отправилась на работу, а партия и правительство не в курсе. Хотя погодите, правительства все знают, но скрывают.

Нет, товарищи, в контакт невозможно вступить чуть-чуть. Уж как прилетят, так прилетят, узнаете безо всякого телевизора. Небеса разверзнутся, и небо свернется, как свиток.

Нет никаких инопланетян. Вообще, или пока нет? Вот об этом сегодня и поговорим. Потому что «молчание Вселенной» - а Вселенная таки молчит – это очень серьезная тема, и очень важный сигнал мироздания всем нам, бестолковым. Правильно ли мы живем? Зачем мы живем вообще?

А небеса в самом деле молчат?

Конечно. Давайте рассуждать логически. Уже около ста лет мы шарашим в космос сильнейшие радиосигналы. Телевидение, FM-радиостанции с музыкой и рекламой – все это свободно пронзает атмосферу и летит прямиком в космос. Конечно, сигналы вещательных станций направлены по касательной к поверхности Земли. Тем не менее, очень большая часть сигнала улетает. Сидя на Луне, мы можем свободно слушать Радио "КП" и смотреть шоу про сбежавших невест и плохих зятьев по Первому каналу. Со стороны, с какой-нибудь звезды, это выглядит так, что ничем не примечательная прежде планетная система вдруг «засветилась» в радиодиапазоне. Явная аномалия. Такое невозможно не заметить.

Итак, сто лет. Это значит, что нас засекли в гигантском пространстве на расстоянии ста световых лет от нас. И (делим пополам) с расстояния 50 световых лет уже успели бы послать ответный сигнал, и мы бы его получили. Много это или мало, 50 световых лет? Выйдите ночью под чистое небо. Вы видите звезды. Если горизонт открыт, вы можете глазом наблюдать около полутора тысяч звезд. Так вот, практически все эти звезды нас слышат, и большинство из них уже могли бы ответить.

Чтобы не быть голословным, поговорим об июльском небе. Оно светлое, блеклое, ярких звезд мало, но тем показательнее. Высоко между Югом и Западом висит красный Арктур. До него всего 36,7 световых года. На Востоке поднимаются Вега (25 световых лет) и Альтаир (16 световых лет). У северного горизонта нет-нет, да и блеснет Капелла (43 световых года). Все эти звезды уже «знают» о нашем существовании. И только Денеб (2600 световых лет) да Антарес (555 световых лет) пока не в курсе.

Не видят нас, но не видим и мы. Нет никакого «радио КП по-инопланетянски». Взять Денеб. Ну что такое две с лишним тысячи световых лет? Биологическая эволюция, которая привела к возникновению на Земле разумной жизни, оперирует миллионами лет. На фоне миллионов лет десятки, сотни лет и даже тысячелетия просто теряются. С высочайшей вероятностью там, возле условного Денеба, уже должны появиться Существа Разумные, и, вершина эволюции – ведущий ток-шоу. Хорошо, не у Денеба. Пусть даже не в нашей Галактике, так в соседних. Но нет, нет вообще ничего. Никто не передает тупые шоу в межпланетный эфир.

Так может, они просто не изобрели радио? Нет, это совершенно исключено. Радио относится к самым очевидным, естественным технологиям, из тех, которые подсказывает сама природа. Источник радио – это молнии, а молнии есть везде. Пусть гипотетическое существо трехрукое и с шестью глазами: если оно чуть развитей средневекового инквизитора, то должно понять, что молния, кроме света и грохота, передает что-то еще. Это «что-то» и есть радио. А раз так, отделаться от соблазна делать «искусственные молнии» (именно так выглядели первые передатчики) и транслировать хотя бы точки-тире решительно невозможно.

Вывод печален: ни у кого и нигде во Вселенной больше нет радио. А значит, скорее всего, никого нигде нет.

Участник уфологической экспедиции за работой, Пермская область, 2006 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СПРАВКА "КП"

Ученые с помощью мощных радиотелескопов уже лет пятьдесят сканируют небо. Пускай мы не видим чужих широковещательных радио- и телепередач. Но, может, кто-то в самом деле не стал строить систему коммерческого вещания, но вместо этого передает сигналы нам, чтобы связаться? В 1977 году в самом деле заметили короткий и сильный сигнал из созвездия Стрельца. Его назвали сигнал «ОГО», потому что оператор станции написал на ленте, которая вылезала из машины, «ого!» (wow по-английски). Но тот телескоп был очень плох. Система фиксации сигнала еще хуже. Даже не магнитофонная запись, а просто циферки на бумажной ленте. В интернете вы найдете, как звучит сигнал ОГО, но это фейк. Шутники взяли переговоры американских полицейских, исказили, и выдали за инопланетный сигнал. Мы просто не знаем, как он звучит. И это могло быть что угодно – например, возня подростков с радиоконструктором. Совсем недавно поймали сигнал, который повторяется каждые 16 дней. Но и это – точно природное явление. Сигналы длятся миллисекунды, а мощность такая, что за эти мгновения «сжигается» несколько солнц. Никто не будет жечь такие ресурсы ради сомнительного удовольствия сообщить о себе. Факт, что сигнал повторяется, вовсе не говорит о разумности посылающего. С 1960-х годов известны пульсары. Это быстро вращающиеся нейтронные звезды, которые светят в радиодиапазоне направленно, словно фонариком. Звезда вращается, луч «фонарика» чиркает по Земле, и мы видим импульс. Повторения так стабильны, что можно сверять атомные часы. Мы ни разу не поймали ничего, что точно испустили разумные существа.

Роботы-гитаристы

Тем не менее, ученые продолжают поиски, и ищут какие-то инженерные конструкции инопланетян, или на худой конец, роботов, которые внеземляне посылают во все концы в поисках пригодных для жизни планет. Обе идеи восходят к 1950-м годам. То была великая эпоха: вся Земля превратилась в строительную площадку, а роботов собирали даже дети на уроках труда. Вот и подумали: а инопланетяне, наверное, тоже так должны!

Ученый Фримен Дайсон предположил, что инопланетяне рано или поздно захотят использовать всю энергию «своей» звезды. Для этого они окружат ее непрозрачной сферой, и будут жить, как в коконе, на ее внутренней поверхности. Стали искать такие сферы – и опять ничего. Правда, в последние годы что-то нарыли. В созвездии Лебедя обнаружилась слабая звезда (ее назвали звезда Табби), которая странно мерцает. Некоторые сразу решили: мы видим, как прямо сейчас кто-то строит сферу вокруг звезды Табби. Но снова мимо: мерцания легко объяснили естественными причинами.

То же самое – с роботами-посланниками. Давайте искать следы таких роботов в прошлом! А что: сел, его неандертальцы палкой ударили, он и лежит себе, только раскопать осталось. Идея красивая, да только все эти гайки из слоев возрастом в миллионы лет – шутки и розыгрыши. Думать, будто инопланетные роботы были склепаны современного вида гайками, согласитесь, странно. Археологи вообще любят шутить. Знаю такие случаи: поедет археолог на раскопки, скажем, в Армению. Прихватит с собой каменный топор с Дальнего Востока. Ночью подбросит, припорошит, с утра найдут - сенсация! Тут он, конечно, признается, что разыграл. Или не признается.

ДОСЬЕ "КП"

Осенью 2017 года ученые обнаружили астероид, который явно прилетел из другой звездной системы. Его назвали Оумуамуа. А потом поняли, что, пролетев окрестности Земли, астероид принялся ускоряться. Двигатели включил! Подоспели его изображения: что за странное тело, как звездный корабль из фантастического фильма. Так многие и решили, что мимо нас проследовал корабль пришельцев. То ли мы ему не понравились, и он дал деру, то ли на нем все уже умерли. Версия продержалась полтора года. В 2019 году наш соотечественник Геннадий Борисов открыл межзвездную комету. И стало ясно, что Оумуамуа тоже была кометой, только мало активной. Ускорилась – потому что кометы выбрасывают из себя вещество, и так разгоняются. Еще одна попытка найти разумную жизнь обернулась фиаско.

Словом, как ни крути, ни пришельцев, ни даже засланных в прошлом на Землю «роботов-гитаристов» (привет фильму «Гостья из будущего») не обнаруживается. И здесь есть три возможности. Первая – мы уникальны, и никаких инопланетян просто нет. Вторая – мы настолько зомбированы нашим восприятием реальности, что не в состоянии рассмотреть инопланетян, которые буквально пялятся на нас. И третья, самая жесткая – что-то губит всякую разумную жизнь, а значит, погубит и нас.

Боги с коровьими рогами

Один античный поэт сказал: если бы коровы умели рисовать, они изобразили бы богов с копытами и рогами. Мы – пленники не только своих органов чувств, мы – пленники самих себя, и почти не можем представить себе чего-то, что радикально отличается от нас.

Уфология появилась в 1950-е годы, когда СССР и США наперегонки осваивали космос. Странные вещи на небе и на Земле происходили и до того. Но никто не связывал их с инопланетянами. С духами, бесами – это да. Или просто, как в новгородской летописи: вылезли лютые звери-крокодилы, и всех пожрали. Что за крокодилы, откуда вылезли? А мы почем знаем. Вот вам факт, разбирайтесь, потомки. В космическую эру вдруг поняли, что сами скоро пришельцами станем. Давайте искать братьев по разуму!

Инопланетян пока обитают в фантазиях художников да в секретных папках. Может, оно и к лучшему.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И так во всем. Когда-то не было радио, и как с «духами» общались? Столы вертели, в зеркала смотрели. Только радио появилось, прочь зеркала, слушаем эфир! Духи «освоили» радио вместе с нами. Или взять упомянутых роботов-разведчиков. Как я уже говорил, люди придумали роботов, и тут же стали искать чужих роботов. А в наше время в моду вошли нанотехнологии. И что же вы думаете, теперь на полном серьезе ловят инопланетных нанороботов. А потом придумают квантовых роботов, и будут их искать.

Мы так любим себя, что это мешает нам заметить альтернативы себе, любимым. А они есть.

С открытием сложного разума у высших приматов (например, оказалось, что обезьяны молятся каким-то своим богам) встал вопрос, что вообще считать разумом. Что ни год, круг разумных животных расширяется. Слон, свинья, ворон, дельфин. Животные, поначалу объявленные «глупыми», оказываются умными по мере того, как мы учимся с ними контактировать. Цивилизация дельфинов? Прямо у нас под боком, а мы дельфинов убиваем? Видимо, так и есть! Но это означает, что мы вообще не понимаем универсальных принципов цивилизаций. Где у дельфинов города? Где письменность? Выходит, ничего этого не нужно для цивилизации не нужно. Сказки, в которых животные ведут себя как люди и общаются с нами на равных, оказываются мудрее, чем современная наука с ее приборчиками.

Тем временем физики говорят о разумности элементарных частиц и почти не шутят. Электрон каким-то образом знает, что за ним наблюдают, и превращается то в частицу, то в волну в зависимости от того, какой результат хочет получить экспериментатор. Ряд математиков уверены: некоторые уравнения решаются лишь в предположении, что разумно вообще все, камни, деревья, планеты, звезды. Таким образом, разум может оказаться неотъемлемым свойством материи. А значит, искать его бессмысленно – он везде. Устанавливать с ним контакт тоже бессмысленно – бери вилы, да и контачь с матерью-землей. Искать истоки происхождения жизни - так жизнь каким-то образом «вшита» в материю на атомном уровне, еще и вместе с разумом.

В такой конструкции нет никаких инопланетян. Мы – случайная, обособившаяся форма разумной материи, по каким-то причинам забывшая свои истоки и возомнившая себя пупом творения. Инопланетяне везде и нигде. Может, где-то еще во Вселенной есть такие же «мутанты», как мы, но не проще ли все-таки «поговорить» с атомом или с текущей в ручье водой, если уж нам так надо общаться с разумными видами?

Последний день Помпеи

Это – красивая версия, но слишком уж заумная. А есть более очевидная, но страшная: инопланетяне появляются на громадном количестве звезд и планет. Но есть какой-то неведомый нам закон мироздания, по которому разумная цивилизация не может существовать долго. Скажем, наша цивилизация, от пирамид до настоящего времени – это примерно 5 тысяч лет. Добавим еще пару тысяч. И потом занавес. Семь-десять тысяч лет – срок ничтожный. Вокруг нас здесь и сейчас просто нет живых цивилизаций.

Что это может быть за закон или правило? Глядя на состояние мира, не знаешь, что и выбрать. Ядерная война, порча природы, эпидемии или жуткая еда – причины очевидные, но лишь на первый взгляд. Где гарантия, что агрессия свойственна всей разумной жизни, и все инопланетяне непременно уничтожают себя оружием? Если инопланетяне могут быть разумным газом или мыслящей жидкостью, как быть уверенным, что они погубили себя жирными бургерами? Точно так же можно вообразить цивилизацию, которая не жжет угля и нефти: некие разумные растения могут поглощать свет своей звезды и природу не портить.

Стоит, однако, задуматься, а вечен ли любой разумный вид, даже очень не похожий на нас? Мы научились неплохо распознавать древние кости доисторических животных, и в общем знаем, что у видов есть начало, а есть и конец. Тараканы – точно такие же – существовали при динозаврах, но кошек или собак в те времена не было и близко. А ведь динозавры, с геологической точки зрения, бегали по планете не так уж и «давно». Жесткая материалистическая наука XIX века декларировала: эволюция человека остановилась. Он больше не животное и не подчиняется законам природы. Это скорее всего не так, но вопрос изучен плохо. Факт, что древние египтяне еще пользовались «зубами мудрости», которые остались у нас сущим пережитком. В VI веке люди по непонятным причинам получили способность читать про себя: прежде человек мог усваивать прочитанное, только если проговаривал текст вслух. Человек, скорее всего, изменится. Как именно?

Русские космисты, в первую очередь Константин Циолковский, полагали, что люди оставят тело из привычных химических элементов и станут «эфирными». В те годы верили, что существует такое вещество, «эфир», атомы которого легче атомов водорода. К сожалению, сегодня мы знаем, что легче атомов водорода не может быть ничего, и никакого эфира нет. Мы бы поверили, что человек перейдет в некое энергетическое состояние, если бы до него в энергетическое состояние перешли бы мамонты и саблезубые тигры. Но они просто вымерли. Человек заявил: я не вымру, я выкручусь, я умный. Отличная попытка, но получится ли?

ДОСЬЕ "КП"

Хотя на Земле полно бедности и страданий, понятно, что скоро (по историческим меркам) всяких благ будет вдоволь. Пусть это будет мир машин, подкармливающих деградирующего праздного человека – но голод уйдет в прошлое. Что будет дальше, возможно, демонстрирует знаменитый эксперимент «Вселенная 25». В 1968 году ученые создали группе мышей «утопию», рай: у животных было все. Хвостатые могли бы построить коммунизм и проэволюционировать в разумных существ. Вместо этого они изощренно истребили друг друга. Организатор опыта, Джон Кэлхун, сравнил увиденное с Апокалипсисом Иоанна Богослова. Он говорил, что мыши от изобилия испытали «смерть духа», а потом уже и физическую смерть.

Мы можем бесконечно упражняться, придумывая те или иные причины непременной гибели разумных видов. Все это будут только придумки, потому что нам не с чем сравнить нашу цивилизацию, мы одни. Стоп, а может, ключ именно тут?

Сверхъестественность человечества

Несмотря на все успехи наук и художеств, происхождение жизни на Земле остается загадкой. Мы просто-напросто не знаем, откуда она взялась. Наука вроде бы пришла к мысли, что неживая материя, путем химических преобразований, может серьезно усложниться. Но уловить грань между еще неживыми химическими соединениями и уже живыми клетками никак не получается. Дело в том, что клетка очень сложна, при этом она дана нам как готовый элементарный кирпичик. Хорошо бы найти что-то еще более простое, какую-нибудь недоделанную клетку, или очень продвинутое неживое химическое соединение. Перекинуть, так сказать, мостик. Но пока – нет.

Если бы вы задали все эти вопросы древнему ученому, который часто был одновременно и теологом (как Ньютон, например), он бы удивился: конечно, человечество одиноко, потому что его создал Бог! У античного фантаста Лукиана обитаемы Луна, планеты и даже Солнце, но не стоит обманываться. Древнее сознание щедро населяло окраины Земли чудовищами: Лукиан просто «переселил» этих чудовищ с края Земли на другие небесные тела. Мысль, что в небе полно инопланетян, зародилась сравнительно поздно, и жестко в пику Церкви. Логика была такая: Солнце – заурядная звезда, Земля – заурядная планета, люди – обычное явление во Вселенной.

Манифестом поклонников инопланетян могла бы стать книга великого Христиана Гюйгенса «Космотеорос» (если бы они ее читали, конечно). Гюйгенс не решился печатать ее при жизни, она вышла вскоре после его кончины в 1698 году. Петр Великий распорядился перевести ее на русский, но современного русского перевода по-прежнему нет. В книге Гюйгенс проводит идею обитаемости всего неба – идею, как мы сегодня знаем, ошибочную.

Нам так и не удалось найти полную копию Солнца и тем более Земли. Земля все-таки уникальна. При этом наука неожиданно дает вторую жизнь образам из Библии и других священных книг. Если вы забредете на симпозиум антропологов, не удивляйтесь, что они постоянно толкуют о Еве. Митихондриальная Ева – женщина, жившая в Африке около 200 тысяч лет назад. По неясным причинам, в ДНК-коде каждого из нас есть кусочек ее кода, то есть она каким-то образом стала предком по женской линии всех людей, живущих на планете.

Другой пример: описания сотворения мира в Библии уж очень похожи на ту картину, что реально наблюдалась сразу после Большого взрыва. В частности, «да будет свет» - на языке физиков это называется «отделение лучистой энергии от вещества». След этого явления - реликтовое излучение: ныне крайне тусклое, тогда оно представляло собой ослепительное сияние, тот самый библейский «свет».

Религиозная идея об уникальности человечества неожиданно оказывается единственной, не противоречащей экспериментальным данным. Но постулат одинокого человечества – всего лишь следствие другой религиозной догмы, о творении всего высшим разумом. Получим ли мы когда-нибудь экспериментальные доказательства творения, и можно ли их получить в принципе – это особая тема.