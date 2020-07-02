2020-07-02T16:57:45+03:00
Звезды

"На «Давай Поженимся» расскажешь!": Гузеева позвала Харламова раскрыть подробности развода с Асмус

Артист прокомментировал очередные слухи о причинах расставания с женой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус и Гарик ХарламовКристина Асмус и Гарик ХарламовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе. Каждый день всплывают новые подробности расставания артистов. Мол, Харламов злоупотреблял спиртным. Гарик не сдержался и эмоционально отреагировал на сплетни.

"Новая чушь летает в Сети про наш развод. Вот, например, неизвестные мне фамилии несут очередную околесицу. Для наиболее чувствительных читателей подобного рода бреда поясню. У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной и никакой Натальи Субботиной я не знаю", - написал Гарик Харламов в блоге.

После чего сделал признание. "Дабы опередить моих следующих «продюсеров», «знакомых» и «друзей», признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный, бесчувственный, агрессивный алкаш, больной сексуальной зависимостью. Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Но это не причина развода. Истинная причина развода шопоголизм!", - заявил артист.

В комментарии к мужу Кристины Асмус пришла телеведущая Лариса Гузеева. "На «Давай Поженимся» расскажешь подробности!", - предложила актриса. В последнее время она стала дружна с Гариком. А ведь раньше юморист только и делал, что троллил Ларису Андреевну. Смонтированные нарезки из программы "Давай поженимся!" набирали огромное число комментариев и просмотров. При этом Гузеева и Харламов друг с другом сначала не были знакомы. "Зачем же люди делают и говорят гадости тем, кого даже не знают?", - однажды отреагировала Гузеева на почин шоумена. Но потом он извинился перед звездой. Теперь актриса часто оставляет комментарии в блоге Гарика.

Напомним, 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. Они воспитывают пятилетнюю дочь Настю. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Актеры подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.

Харламов и Асмус: история любви и травли.Одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса Гарик Харламов и Кристина Асмус, объявили о разводе

ИСТОЧНИК KP.RU

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