Большой живот и странная прическа: Кристина Асмус в купальнике вызвала оторопь

Кристину Асмус называют одной из самых красивых актрис российского кино. Глядя на артистку, сложно поверить, что она мама шестилетней дочки. Хрупкая Кристина сама выглядит как девочка. В одежде она предпочитает классический стиль. Однако на днях 32-летняя жена Гарика Харламова заставила вздрогнуть своих поклонников.

Кристина Асмус вызвала оторопь странным видом. Она разместила в блоге видео. В кадре актриса предстала в песочного цвета купальнике с крупными черными полосками, шерстяных носках и длинной шубе. Вместо привычных длинных волос у Асмус на голове кудри.

Но самое главное - в глаза бросается приличных размеров живот. Как выяснилось, в таком виде Асмус снимается в сериале. Она одна из немногих актрис, которые продолжают работать даже на самоизоляции.

После просмотра ролика публика, кажется, пришла еще в большее недоумение. Артистка прыгала на фоне платяного шкафа, делая хаотичные движения и задирала ноги под хит Леонида Агутина "Хоп Хэй Лала Лэй". Накладной живот ходил ходуном, а вместо прически образовался колтун.

"Кристина ,что то ты гонишь. Раньше было любо смотреть, сейчас как-то вниз спустилась", "А куда делась скромная Асмус?", "Просто любопытно, с чего вдруг такой эпатаж", "Муж и жена - одна сатана!", "Что это было?", "Куда катятся люди", "Безумная баба", "Гарик заразил", "В тебя что, Гарик вселился?", - возмущается публика.

Напомним, Кристина Асмус шесть лет счастлива в браке с Гариком Харламовым. Мужа актриса называет самым близким человеком. Пара воспитывает дочь Анастасию. В одном из интервью актриса призналась, что ее возлюбленный просто души не чает в малышке. Девочка занимается гимнастикой, танцами и ходит на плавание. При этом супруги не раз отмечали, что мечтают о втором ребенке.